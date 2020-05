Te weinig spelers: EEC stopt met 1e elftal

De club blijft wel bestaan en zal volgend seizoen met een team uitkomen in de reserveklasse.

EEC kende, voordat het coronavirus uitbrak, een zeer moeilijk seizoen. De ploeg van trainer Jans Spiegelaar stond onderaan in de 5e klasse E van het zondagvoetbal, met slechts 3 punten uit 13 duels.

De club uit de gemeente Borger-Odoorn is sinds de oprichting in 1967 meerdere malen in de problemen gekomen vanwege een teruglopend aantal leden. Door een sterke groei van de school en de terugkeer van jongere mensen in de dorpen Ees en Eesergroen zat EEC aan het begin van de eeuw even in de lift, maar dat was van korte duur. Inmiddels is er al enige jaren slechts één seniorenteam actief op sportpark 'De Dillen'.