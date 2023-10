Theaterstuk in het pikkedonker: 'Geen probleem, ik zie toch niks'

Hoe zou het zijn om blind door het leven te gaan? Je kunt je er misschien wel een voorstelling van maken, maar dat is nog heel wat anders dan het echt beleven. Dat kon wel in Café Hofsteenge in Grolloo. Daar werd een theaterstuk volledig in het donker opgevoerd. Zelfs de stoelen moesten gevonden worden op de tast.

"Alie, Tinus, zijn jullie daar nog?", roept een vrouw over haar schouder. Ze heeft haar hand op de schouder van haar voorganger, een slechtziend persoon met een blindenstok. Zo wordt ze in het pikkedonker naar haar stoel geleid. En ja, ook Alie en Tinus vinden op deze manier hun plekje.

'Het is wat eng'

De feestzaal van het café is voor de gelegenheid compleet verduisterd. Elk raam en elk kiertje is afgeplakt. In het midden staat een rij tafels, waarlangs de begeleiders door te voelen hun weg weten te vinden.

Een van die begeleiders is Henk Buurma. Hij is zelf op latere leeftijd blind geworden en snapt wel dat het voor ziende mensen spannend is om zich op deze manier te laten leiden: "Natuurlijk is het wat eng. Heel veel mensen gaan wat krom, wat gespannen lopen. Voor mij is dat geen probleem, want ik zie toch niks."

Jubileum

De voorstelling wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden van het zorgcentrum Hendrik Kok. Hendrik Kok is de naam van een Interzorg-locatie in Rolde, waar mensen met een visuele beperking terechtkunnen.

Het zorgcentrum bestaat vijftig jaar, dus wilde de stichting iets moois doen om dat te vieren. "Het is een feestje, maar ook iets om over na te denken", zegt Henk Santes, voorzitter van Stichting Vrienden van Hendrik Kok. "Er wordt niet altijd genoeg rekening gehouden met blinden."

Donkere wereld

Er zijn dinsdag en woensdag twee voorstellingen met tussen de vijftig en zeventig bezoekers. Het is volgens Santes een bijzondere ervaring om in de donkere wereld van blinden te stappen. "De mensen die de voorstelling geven staan recht voor je. Maar je kunt ze niet zien, je kunt ze alleen maar horen. Je hebt geen idee van wat er om je heen gebeurt. Mensen ervaren dat vaak als hulpeloos."

"Als men dit meemaakt heeft men een beetje een idee hoe het is om blind te zijn", vult Buurma aan.