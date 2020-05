Brand in loods bij Attero in Wijster

Bij Attero in Wijster is brand uitgebroken. Volgens de brandweer staat een loods met afval in brand.

Rond half zeven werd de brandweer opgeroepen en direct is opgeschaald naar 'grote brand'. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Ook is er een ambulance ter plaatse.

Er komt veel rook vrij bij de brand. De brandweer waarschuwt mensen die last van de rook hebben om ramen en deuren te sluiten.

Vaker brand

Het is niet voor het eerst dat er brand is bij Attero in Wijster. Eind maart was er ook een grote brand bij de afvalverwerker. Bij omwonenden zit de schrik er goed in. Die laatste brand bleek te zijn veroorzaakt door een menselijke fout. Een medewerker bracht destijds gesmolten restmateriaal naar de opslag op het buitenterrein terwijl het nog niet genoeg was afgekoeld.

Lees ook: