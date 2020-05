Petitie voor horecaondernemers die tussen wal en schip vallen

Samen met zo'n twintig ondernemers door heel Nederland is Geert te Velde uit Assen een petitie gestart tegen de NOW-regeling. Zijn zaak Autentieq aan de Markt in Assen is begin dit jaar geopend en daardoor maakt hij geen kans om gecompenseerd te worden in de loonkosten.

De NOW-regeling oftewel de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid is een regeling die in het leven is geroepen vanwege het coronavirus. Het helpt werkgevers die omzetverlies hebben, omdat de zaak bijvoorbeeld dicht moet. Werkgevers krijgen van het UWV 90 procent van de loonkosten vergoed over de maanden maart, april en mei, waardoor werknemers met een vast of flexibel contract toch worden doorbetaald. Je hebt recht op deze regeling als je je personeel niet ontslaat en juist zo veel mogelijk doorbetaald. Daarnaast moet je vanaf 1 maart een omzetdaling van 20 procent of meer hebben.

Geen inkomsten, wel uitgaven

De cijfers uit de maand januari worden als referentiekader genomen. Omdat de Assense ondernemer pas eind januari open ging, stond in de maand januari nog niemand op de loonlijst en krijgt hij dus geen compensatie. Inmiddels heeft hij wel drie vaste werknemers aangenomen en meer dan tien oproepkrachten. Die moeten worden doorbetaald. "Dat kost mij zo'n 6000 tot 7000 euro in de maand."

Inmiddels hebben bijna 200 mensen de petitie NOW-reparatie voor 'tussen wal en schip'-gevallen ondertekend. Met de petitie wil Te Velde meer aandacht voor ondernemers zoals hij. Hij heeft het gevoel dat er niet naar hen geluisterd wordt. Het is tijd voor actie. "Als het nodig is, maken we gebruik van een advocaat."

