Sneller met de bus naar Emmen in nieuwe dienstregeling

OV bureau Groningen Drenthe wil per zondag 13 december de dienstregeling op enkele plekken aanpassen. In de conceptplannen komt naar voren dat de nieuwe dienstregeling ervoor moet zorgen dat vooral studenten sneller in Emmen kunnen komen.

Zo wordt de reistijd op lijn 21 van Assen naar Emmen verkort met tien minuten. De lijn gaat vanaf Noord-Sleen de N381 op waardoor de reistijd tussen Schoonoord en Emmen teruggaat naar 15 minuten. Lijn 25 neemt de bediening van Noord-Sleen over.

Meer spitsbussen naar Scheper Ziekenhuis

In de ochtendspits gaat de lijn 142 van Ter Apel, via Emmer-Compascuum, naar Emmen rechtstreeks door naar de scholen in Angelslo en het Scheper Ziekenhuis. De spitsritten van lijn 42 komen daarmee te vervangen. Ook lijn 173 vanaf Stadskanaal, via Ter Apel, naar Emmen gaat rechtstreeks door naar Angelslo en het Scheper Ziekenhuis.

Station Assen - Zernike

Spitslijn 109 Assen Marsdijk naar Zernike in Groningen gaat gaat in Assen via de Europaweg doorrijden naar het station via onder andere het provinciehuis en Mandemaat. Daarnaast gaan de lijnen 27 (Emmen-Hoogeveen) en 22 (Assen-Zweeloo) ook in het weekend elk uur rijden.