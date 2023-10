Emmen en Westerwolde niet onder indruk brief Van der Burg

Staatsecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) zal opnieuw naar Ter Apel moeten trekken om de problematiek met veiligelanders te bespreken. De overlast wordt ook ervaren in het Drentse buurdorp Nieuw-Weerdinge. Wanneer is alleen nog niet bekend. Van der Burg is deze week ziek geworden tijdens een reis naar Aruba. De agenda is daardoor wat onzekerder geworden, aldus zijn woordvoerder.

Van der Burg stuurde vorige week een brief naar zowel de gemeente Westerwolde als de gemeente Emmen. De brief is een gevolg van het bezoek dat de staatssecretaris op 12 oktober bracht om te praten over de overlast door veiligelanders. Al vaker zijn door de landelijke overheid toezeggingen gedaan om die overlast aan te pakken. Van der Burg beloofde vervolgens binnen een week een brief te sturen met verbetermaatregelen. Vorige week donderdag plofte deze bij Westerwolde en Emmen op de mat.

Burgemeester, wethouders en de gemeenteraad van Westerwolde hebben maandag gereageerd op die brief. In een kort statement geven zij aan dat ze 'met teleurstelling' kennisnemen van diens brief. Te onduidelijk en op onderdelen niet ambitieus genoeg, oordeelt de gemeente.

Inmiddels is die reactie overgebracht naar de staatssecretaris. Met daarbij het verzoek opnieuw langs te komen in Westerwolde om opnieuw tekst en uitleg te geven. Een woordvoerder laat weten dat de brief nog niet openbaar wordt gemaakt. "Wat ons betreft is die nog onderwerp van gesprek."

Niet inhoudelijk reageren

Naast Westerwolde werd de brief ook verzonden naar de gemeente Emmen. De woordvoerder van de burgemeester Eric van Oosterhout laat weten dat Emmen zich aansluit bij het standpunt van de Groninger buren. "We wachten het overleg met de staatssecretaris verder af." Emmen gaat verder niet inhoudelijk reageren op de brief, laat de woordvoerder weten. Navraag bij diverse fracties leert dat de raad de brief nog niet onder ogen heeft gehad.

Kan niet langer

Dorpsvoorzitter Wim Katoen van Nieuw-Weerdinge wil het woord later niet meer horen. "Iedereen is van goede wil, maar er komt niets van de grond. Er moet eerst een dode vallen, kennelijk." Volgens hem houdt de overlast hardnekkig aan. Vooral in de nachtelijke uren is het met regelmaat raak, zegt hij. Afgelopen weekend was er sprake van inbraak en werden er personen opgepakt die rondliepen met gestolen bankpassen. "Bij mijn eigen woning probeerde iemand binnen te dringen. Het staat bij mij op de camera. Het kan gewoon niet langer."

Zaterdag werd volgens Katoen nog een inwoner belaagd in zijn auto door een asielzoeker. Katoen zegt daar enorm van geschrokken te zijn. "Ik heb contact opgenomen met de gemeente om aan te geven dat het zo echt niet langer kan."

Avondklok

Wat betreft het aantal meldingen bij Katoen zelf is het rustig. "Maar dat beangstigt mij juist. Ik hoor bijna geen geluiden meer uit het dorp. Het kan wellicht betekenen dat mensen gaan denken om er zelf iets aan te doen." De dorpsvoorzitter vindt dat de gemeente zo snel mogelijk de inhoud van de brief bekend moet maken. "En laat ze met een noodverordening komen. Of een avondklok voor het AZC instellen."

Foto

De persoon die volgens Katoen belaagd is, beaamt het verhaal van de voorzitter. Volgens hem heeft een asielzoeker zaterdag geprobeerd zijn portemonnee te stelen. "Ik had eerder op straat een foto van hem gemaakt, uit voorzorg", meldt de man die anoniem wil blijven. Vervolgens sprong de man bij hem in de auto, waarop de inwoner hem met een buis van tyleen de auto heeft uitgewerkt. De man heeft 112 gebeld, waarop de handhaving de zaak heeft afgehandeld.