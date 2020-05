Brand bij Attero in Wijster ontstaan door een ontploffing

Rond half zeven werd de brandweer opgeroepen en direct werd opgeschaald naar 'grote brand'. Het is niet de eerste keer dat het plastic afval bij Attero vlam vat. De brandweer rukte met groot materieel uit. Er kwam veel rook vrij bij de brand. De brandweer waarschuwde mensen die last van de rook hebben om ramen en deuren te sluiten.

Apparaten horen niet thuis in de PMD container

"We hebben sinds de coronacrisis veel meer plastic afval (PMD) te verwerken dan normaal", zo zegt woordvoerder Robert Corijn van Attero. "Er zitten meer mensen thuis en maken meer afval. Daarvoor hebben we een extra machine laten plaatsen om het afval eerst te verkleinen en in balen te persen. Dan kunnen we het later verwerken. In het afval is een enorme knal geweest waarna de brand is ontstaan."

De operator van de machine is zich volgens Corijn een hoedje geschrokken, maar hij maakt het goed. De brandweer is snel gewaarschuwd. Attero ziet dat de hoeveelheid afval in de PMD containers dat er niet thuis hoort toeneemt. "Ja, zelfs elektrische apparaten worden in toenemende mate in de container gegooid."

Beschermingsmaterialen

En nu is er volgens de afvalverwerker nog een probleem. "We zien nu ook veel coronamaterialen zoals handschoenen en mondkapjes. Dat hoort niet in de plastic container, maar bij het restafval." Dat is voor Attero nog best een probleem.

Om nu definitief vast te stellen wat er ontploft is in de machine wordt verder onderzoek gedaan. De machine is niet meer te redden. Voor de rest valt de schade mee. "We doen nog onderzoek naar wat het geweest is. We moeten kijken of we wat kunnen vinden."