Oud-Kamerlid Erik Ziengs (VVD) voorspelt: mogelijk vijf Drenten in Tweede Kamer

Bijna elf jaar zat Erik Ziengs voor de VVD in de Tweede Kamer. Daarmee was hij niet eens de nestor aan het Binnenhof, maar hij is wel een doorgewinterde politicus die het reilen en zeilen binnen het 'Haagse' kan duiden. Wat verwacht Ziengs van de kandidaat-Kamerleden uit Drenthe?

Van de 35 Drentse kanshebbers voor een plek in de kamerbankjes valt het leeuwendeel al af, verwacht Ziengs. "Als je een analyse maakt aan de hand van de peilingen, dan kom je uit op mogelijk vijf mensen die er terecht kunnen komen."

Valt het kwartje voor Drenthe de verkeerde kant op, dan kan dat aantal nog zakken naar 'een stuk of drie', aldus Ziengs. "En dat is echt te weinig", voegt de Assenaar toe.

Voorkeursstemmen

Drentse kandidaten die hun politieke lot niet in handen willen leggen van de uiteindelijke zetelaantallen, hebben een ontsnappingsluikje door met voorkeursstemmen de Kamer in te komen. Ziengs was met die methode al succesvol bij de landelijke verkiezingen in 2012, toen hij zo'n negenduizend kiezers overtuigde om het vakje bij zijn naam rood te kleuren.

Deze politieke reddingsboei is echter voor een enkeling weggelegd. "Het is a hell of a job om met voorkeursstemmen de Kamer in te komen", stelt Ziengs realistisch. "Drenthe telt iets meer dan half miljoen inwoners en van het landelijke electoraat is dat een klein percentage. Je moet dus wel hele grote stappen maken om met voorkeurstemmen in de Kamer te komen."

Aderlating

Als dat scenario zich voltrekt en Drenthe in de ogen van Ziengs ondervertegenwoordigd is in de Kamer, dan zou dat een aderlating zijn voor onze provincie, zo meent hij. "In Drenthe spelen zaken waar men vaak geen oog voor heeft in het Westen des lands. Ik zeg het even kort door de bocht, maar als je een volksvertegenwoordiger hebt in het parlement, die in staat is die problematiek onder de aandacht te brengen, dan heeft dat heel veel meerwaarde."

Momenteel zitten er twee Drenten in de Tweede Kamer: Mark Strolenberg (VVD) uit Hoogeveen en Eline Vedder (CDA) uit Ruinerwold. Strolenberg is niet verkiesbaar in november; Vedder staat als nummer twee op de CDA-kieslijst. Bij geen enkele andere partij heeft een Drents kandidaat-Kamerlid zo'n hoge positie toebedeeld gekregen.