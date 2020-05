Internationale Baja Borger-rally verplaatst naar 2021

"Omdat de evenementen na 1 september nog onzeker zijn, is het niet haalbaar om de rally goed te organiseren, er zijn nog teveel onzekerheden", zegt Jeroen Mennema namens de organisatie.

"We zijn ook een écht publieksevenement. Het publiek kan gratis de bivak op en kan gewoon een praatje maken met de coureurs en monteurs. Dat willen we graag zo houden."

Teleurstelling

De organisatie was al volop bezig met de voorbereidingen totdat de coronacrisis uitbrak. Maar veel kosten hebben ze tot nu toe nog niet gemaakt.

"Daarom is het ook goed dat we nu een beslissing nemen, anders ga je wel kosten maken. Als organisatie is het zeker een teleurstelling en is het geen eenvoudig besluit geweest maar we staan achter onze uitgangspunten. We zouden geen recht doen aan de teams en sponsoren om een alternatieve Baja te organiseren", verklaart Mennema.

Internationaal deelnemersveld

"Vijfentachtig tot negentig procent van onze routes zijn onverhard. Dat maakt het lastig om te organiseren. We hebben te maken met veel verschillende landeigenaren en andere partijen. Daarnaast moeten de teams ook weten waar ze aan toe zijn", ligt Mennema toe. Bij de laatste editie in 2018 gingen, buiten Nederlandse coureurs, ook teams uit Duitsland, België en Engeland van start.

Volgend jaar staat de vierde editie van de Baja Borger-rally van 5 tot en met 7 november op de kalender.