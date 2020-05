De IT-hub in Hoogeveen krijgt 1,5 miljoen euro van provincie

Provinciale Staten besluiten op 20 mei positief over de 1,5 miljoen voor de IT HUB Hoogeveen (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Het geld van de provincie Drenthe voor de IT-hub in Hoogeveen komt er. Provinciale Staten nemen zoals het nu lijkt op 20 mei een positief besluit over de 1,5 miljoen euro subsidie hiervoor. Wel vindt een aantal Drentse partijen de plannen voor de IT-hub nog te vaag.

De hub is onderdeel van de plannen om verzekeraar TVM in Hoogeveen te houden. Volgens TVM is er hoger opgeleid IT-personeel nodig voor veel bedrijven in de regio, waaronder de verzekeraar zelf. Daarom overwoog TVM sterk om naar Zwolle te verhuizen. De provincie Drenthe heeft gelobbyd zodat de verzekeraar in Hoogeveen zou blijven en dat is gelukt.

De IT-hub wordt een samenwerking van bedrijven en het onderwijs, gesteund door de gemeente Hoogeveen en de provincie. Het is voor TVM een manier om niet alleen meer hoger opgeleid IT-personeel te krijgen maar ook te behouden in deze regio.

Wat gaat de IT-hub doen?

De hub moet zich in gaan zetten op data-analyse, kunstmatige intelligentie, robotisering, technieken voor 'the internet of things' (het verbinden van apparaten en machines om gegevens uit te kunnen wisselen, red.) en blockchain-technologie (dit is een soort database voor bijvoorbeeld de boekhouding/transacties, red). En uiteraard nieuwe technieken die TVM kan gebruiken.

De verzekeraar, Fokker, Unigarant, de Rijksuniversiteit Groningen, NHL-Stenden, de Hanzehogeschool Groningen en de ICT Academie hebben hun medewerking volgens gedeputeerde Henk Brink al toegezegd. Dus alle vormen van onderwijs; mbo, hbo en wo gaan volgens Brink meedoen.

Plannen nog te vaag

De IT-hub kost 4 miljoen euro. 1,5 miljoen euro komt van de provincie, 1 miljoen van de gemeente, de rest komt via de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe van het kabinet.

PvdA, Forum voor Democratie, ChristenUnie, D66 en de Partij voor de Dieren maken zich nog wel de nodige zorgen omdat het plan voor de IT-hub nog weinig concreet is. En er zijn zorgen over het geld. Wat gaat er gebeuren als de subsidies op zijn of als de hub meer kost dan 4 miljoen euro? Gaat het bedrijfsleven het dan over nemen? Of moet de provincie dan weer bijspringen?

Volgens gedeputeerde Brink is de subsidie eenmalig en gaat de provincie niet structureel bijdragen in de exploitatie van de hub. Ook staat het bedrag van 1,5 miljoen euro vast en kan het niet worden verhoogd. "Maar ik kan niet voorspellen hoe het er over vijf jaar uit ziet", gaf Brink als waarschuwing mee. "Maar het moet vooral een project worden van het bedrijfsleven, niet van de provincie."

"En als er geen plan voor een IT-hub was gekomen hadden we misschien wel andere middelen uitgetrokken om TVM in Hoogeveen te houden", erkent Brink. Hij kreeg van verschillende partijen complimenten dat de lobby om TVM te behouden zo goed is gelukt. De verzekeraar gaat een nieuw kantoorpand bouwen in Hoogeveen, waarschijnlijk bij het station.