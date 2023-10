Gerdi Verbeet zet zich met liefde in voor de Duikelaar: 'Was echt onder de indruk'

Voor Gerdi Verbeet is het nieuwe ambassadeurschap voor Onderduikersmuseum de Duikelaar in Nieuwlande dé manier om zich in te zetten voor de bescherming van onze democratie. "Voor mij kwam hierin alles samen."

De voormalig voorzitter van de Tweede Kamer en het Nationaal Comité 4 en 5 mei ziet het ambassadeurschap als de perfecte aanvulling op haar vorige werkzaamheden. "Ik zet me hier mijn leven lang al voor in. Het is mooi dat je een klein stukje kunt bijdragen", zegt ze. "Voor mij kwam hierin alles samen waar ik me druk om maak. Mensen die zich ook bezig houden met spreken over de Tweede Wereldoorlog, het verzet, over het grote aantal slachtoffers, zie ik ook als mijn bondgenoten. Om van daaruit samen te denken: dit gaan we nooit meer meemaken."

Ze werd benaderd door de Hoogeveense wethouder Mark Tuit (PvdA). "Hij vroeg: zou je dat willen doen?" Zelf was ze nog niet eerder in het museum geweest, maar was gelijk enthousiast toen ze in Nieuwlande kwam. "Ik was echt onder de indruk. Het was een ontzettend mooi museum. En ook leuk. Dat is misschien raar om te zeggen, maar er is zeker voor jonge kinderen heel veel te ontdekken."

Uit respect voor verzet

Over de vraag of ze ambassadeur wilde worden hoefde ze dan ook niet lang na te denken. Stilstaan bij de geschiedenis van Nieuwlande en de Tweede Wereldoorlog is "zo belangrijk", zegt ze. "Uit respect voor hen die zich verzet hebben. Dankzij Johannes Post en zoveel anderen hebben zoveel joden kunnen onderduiken, waardoor ze de oorlog hebben overleefd."

Maar niet alleen bij de verzetshelden wil ze stilstaan. "Het gaat ook om het levend houden van de herinnering aan alle mensen die omgekomen zijn. En het is ook weer een aangrijpingspunt om kinderen te vertellen over wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is en hoe ze zelf verantwoordelijk zijn om de democratie en het mooie land waar ze in leven, levend te houden. Het is een prachtige manier om dat dicht bij huis te kunnen zien en horen, verteld door mensen die toch een beetje op jou lijken. Dat is nogal een verschil met de hele dag in de bus zitten om zo'n verhaal te horen."

Actualiteit

Hoewel ze zich inzet vanuit de drijfveer om de verschrikkingen nooit meer te laten gebeuren, is de realiteit weerbarstig, ziet ze. "De actualiteit is zeer aanwezig", zegt ze, doelend op de oorlog tussen Israël en Hamas. "Het recht van de joden op een eigen staat is in 1948 vastgesteld. Een plek waar ze naartoe kunnen gaan, naar een staat die voor ze op komt. Want in de Tweede Wereldoorlog zijn de joden natuurlijk op een reuze manier in de steek gelaten. En je ziet dat dit nooit echt goed geregeld is. Het ene is een beetje ten koste gegaan van het andere. Palestijnen hebben natuurlijk ook rechten."