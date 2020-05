Leefbaar Tynaarlo wil discussie over aandelen vliegveld Eelde

Eigenlijk had de gemeente Tynaarlo de aandelen van de stad Groningen in Groningen Airport Eelde zelf over moeten nemen. Zo is de gedachte nu van fractievoorzitter Jurryt Vellinga van Leefbaar Tynaarlo. "Dan hadden we meer zeggenschap gehad".

Maar zo is het niet gelopen. De stad Groningen heeft haar aandelen (26 procent) verkocht aan de Friese FB Oranjewoud. Voor een euro. De stad had de aandelen meerdere malen aangeboden aan de andere vier aandeelhouders, zoals ook is voorgeschreven. Maar die hadden geen interesse.

Leefbaar Tynaarlo zelf gaf destijds ook geen tegengas bij de verkoop, maar heeft daar spijt van. Fractievoorzitter Jurryt Vellinga heeft zich de afgelopen tijd meer in de overname verdiept, zo zegt hij. "Waarom zou een commercieel bedrijf de aandelen willen? Het doel voor hen is in eerste instantie om ook geld te verdienen. En zou je dit als gemeente Tynaarlo wel willen? Er speelt nogal wat in de luchtvaart. Alles is in beweging. Dit is niet het moment om je aandelen te verkopen."

Tijd voor een nieuwe discussie over de toekomst

Er moet wat Vellinga betreft een nieuwe discussie komen over de luchthaven. Zeker in deze tijd waarin de luchtvaartsector onder druk staat, een miljoenenverlies heeft en het onduidelijk is waar de toekomst van de luchthaven ligt. Interim directeur Bart Schmeink van Groningen Airport Eelde werkt op dit moment aan verschillende toekomstscenario's. Ook één die uit gaat van sluiting van de luchthaven. Het duurt overigens nog wel even voordat de scenario's op tafel liggen. De coronacrisis is één van de oorzaken daarvan.

Bovendien is het wachten op de nationale luchtvaartnota van minister Cora van Nieuwenhuizen. Uit die nota zal moeten blijken welke rol Eelde krijgt. Bij de luchthaven twijfelen ze daar niet over. Eelde is belangrijk voor luchtvaartscholen, de traumaheli en technologische ontwikkelingen. Een discussie over de toekomst van de verliesgevende luchthaven komt er dus zeker.

Grond is goud waard

Vooral de grond is van groot belang en van grote waarde, zo zegt fractievoorzitter Jurryt Vellinga van Leefbaar Tynaarlo. Daar is geld mee te verdienen, mocht de luchthaven verdwijnen. "Laat duidelijk zijn, wij pleiten niet voor sluiting van de luchthaven."

De aandeelhouders gaan niet uit van sluiting. Zij houden vast aan een besluit van een aantal jaren geleden waarin is afgesproken om in tien jaar tijd 46 miljoen te investeren. De luchthaven moet de 'toegangspoort tot het Noorden worden'. Wel zijn de investeringen voorlopig even stop gezet vanwege de ontwikkelingen in de luchtvaart.

Of de grond daadwerkelijk omgezet kan worden in bouwgrond voor misschien wel een woonwijk, is nog maar de vraag. Volgens de provincie Drenthe, ook aandeelhouder, gaat de minister daarover. Zo schrijven ze ook in een brief aan de fractie van de SP in Provinciale Staten. De SP stelde er vragen over.

De Staat is verantwoordelijk

"Gezien de aan Groningen Airport Eelde toegekende status van regionale luchthaven van nationale betekenis waarbij de Staat de rol van bevoegd gezag vervult voor het Luchthavenbesluit, is het niet langer reëel dat Groningen Airport Eelde en/of haar aandeelhouders de waarde van het luchthaventerrein zelfstandig te gelde kunnen maken. Dit betekent dat de luchthavenbestemming niet zonder instemming van de Staat van het terrein afgehaald kan worden. Er is dan ook geen waarde voor een andere bestemming."

Leefbaar Tynaarlo ziet overigens wel een gaatje om de overdracht van de aandelen van de stad Groningen aan FB Oranjewoud ongedaan te maken. "Dit voorstel van de stad Groningen is zes maanden geldig. Je moet ze dan ook binnen zes maanden verkopen. Anders moet je een nieuw voorstel doen. De vraag is of dit wel netjes is gedaan en of dit met een telefoontje of een e-mail is afgehandeld. Ook al zouden ze verkocht zijn. Wij denken dat de transactie ongedaan gemaakt kan worden."

Daarnaast heeft Vellinga zijn twijfels bij de procedure. "Ik wil graag stukken zien waaruit blijkt dat de gemeente Groningen opnieuw formeel per brief toestemming heeft gevraagd om de aandelen te verkopen. Dan is er een kans voor de gemeente Tynaarlo om de aandelen alsnog te kopen voor een euro."

Grotere vinger in de pap

Het gaat Vellinga er om dat Tynaarlo een grote vinger in de pap houdt bij de luchthaven. Meer dan nu het geval is. De gemeente Assen, een andere aandeelhouder, wil ook wel van zijn aandelen af. Die zou Tynaarlo wel over kunnen nemen volgens de partij. "We willen een discussie op gang brengen over de rol van Tynaarlo in deze. We pleiten nogmaals niet voor sluiting van de luchthaven. Tynaarlo heeft er belang bij om regie te houden met wat er met de luchthaven gebeurt. En in de toekomst daar ook geld aan over te kunnen houden. Dus ook als er woningbouw komt. Maar dat is misschien over 10-20-30 jaar."