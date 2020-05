Na maanden online, nu ook weer kerkdienst in de kerk

De behoefte naar een gezamenlijke kerkdienst is groot. Maar Diedrik Pepping, voorzitter van de kerkenraad van wijkgemeente De Drieklank in Assen, is ook afwachtend. "We weten niet of de mensen het aandurven. Ondanks dat het mag en we zo veilig mogelijk proberen te handelen, kunnen mensen ook nog een beetje angstig zijn en thuisblijven tot er een vaccin is."

Deze gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) hoopt vanaf 1 juni weer kleinschalige diensten te houden. "Maar daar komt heel wat bij kijken", merkt Diedrik op.

Vrijwilliger zet kerkganger op plek

"Om te voorkomen dat er teveel mensen komen, willen we waarschijnlijk gaan werken met een inschrijflijst. Als je binnenkomt in de kerk vragen we bezoekers om eerst de handen te wassen. Daarna mogen ze in de rij gaan staan voor de ingang van de kerkruimte op anderhalve meter afstand. Een vrijwilliger haalt je dan op en brengt je naar een stoel."

Ook in de kerk zijn er maatregelen genomen. "We hebben steeds drie lege stoelen en dan weer een zitplaats. Daarnaast mogen we helaas ook niet zingen om besmetting te voorkomen. En de collectezak gaat niet rond, maar liefhebbers kunnen een gift in een mandje bij de uitgang doen. Ook een kopje koffie drinken zit er helaas niet in", merkt Popping op.

'Geen schouderklopje'

De coronamaatregelen hebben volgens Diedrik grote gevolgen voor de kerkelijke gemeente. "Het gezellige en sociale gemeenschapsgevoel is wel verdwenen. Geen handen schudden of schouderklopje tijdens het koffiedrinken, heel jammer."

Maar ondanks dat de kerk niet helemaal gevuld kan worden, valt de gemeente niet uiteen. Zo blijven de diensten online te volgen. "Het is niet anders", sluit Popping af.