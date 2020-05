Landbouwgrond kopen om er natuur van te maken wordt gemakkelijker

Drenthe heeft nog een flinke inhaalslag te maken bij het realiseren van nieuwe natuur. Overigens lopen wel meer provincies fors achter in deze natuurdoelen. Om het omzetten van landbouwgrond in natuur te versnellen, maakt de provincie de eigen regels wat makkelijker.

Natuurorganisaties of particulieren die van landbouwgrond natuur willen maken kunnen dat op twee manieren doen: eigen landbouwgrond omzetten in natuur en voor de waardedaling van de grond subsidie aanvragen. Of landbouwgrond aankopen binnen het bestaande Natuur Netwerk Nederland (NNN). De nieuwe beheerders zijn particulieren, landgoedeigenaren, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Drentse Landschap.

Simpeler maar wel controle

De provincie wil sneller subsidies afgeven. Boven de 150.000 euro moeten Gedeputeerde Staten altijd toestemming vragen aan Provinciale Staten. Het volgen van deze zogenoemde voorhangprocedure vraagt tijd en brengt het risico met zich mee dat de grond verkocht is voordat een besluit is genomen over de subsidieaanvraag.

De nieuwe manier van werken betekent dat de grondaankoper de grond direct tegen natuurwaarde in bezit krijgt. Zonder de subsidie moet de grond eerst tegen hogere landbouwgrondprijzen worden aangekocht. Door direct bij aankoop de subsidie te verstrekken wordt de aankoop van natuur voor veel partijen beter haalbaar, zo denken Gedeputeerde Staten.

Voorwaarden

De provincie stelt de voorwaarden hoe de nieuwe natuur moet worden ingericht en controleert dat ook. De nieuwe maatregel is volgens gedeputeerde Henk Jumelet nodig omdat de druk op de beschikbare grond toeneemt en "het laaghangend fruit nu wel weg is".

Drenthe moet nog 7.700 hectare natuur inrichten en 3.300 hectare landbouwgrond wijzigen in natuur. Die afspraken staan in het provinciale Programma Natuurlijk Platteland. De eisen daarin komen voort uit het Natuurpact met het Kabinet van 2013 en de nationale en Europese eisen voor het Natuur Netwerk Nederland. De opgave voor de functieverandering van landbouwgrond naar natuur is fors. Om het NNN te realiseren binnen de afspraken van het Natuurpact moet het huidige tempo van uitvoering omhoog. Anders worden de doelen uit het Natuurpact niet gehaald in 2027.

De totale subsidie voor grondaankopen is 2,5 miljoen euro.