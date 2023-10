Coevorden wil overlast hondenpoep aanpakken met strengere regels voor baasjes

Hondenbezitters in Coevorden doen er voortaan goed aan om, voordat ze hun trouwe viervoeter uitlaten, goed te checken of ze zakjes en schepjes bij zich hebben om uitwerpselen mee op te ruimen. De gemeente gaat de baasjes hier strenger op controleren, om zo overlast door hondenpoep in te dammen.

De gemeente heeft hiervoor recent haar regels binnen de zogeheten algemene plaatselijke verordening (apv) aangescherpt. Het was voor eigenaren van honden al verplicht om de drollen van hun hond op te ruimen, maar daar is nu de verplichting bij gekomen dat baasjes ook altijd tijdens het uitlaten van de hond daarvoor de benodigde hulpmiddelen bij zich hebben. Denk met name aan zakjes en schepjes. Hebben ze die spullen niet bij zich, dan riskeren ze een boete van 100 euro.

'Nodig om beter te handhaven'

"Die regel is er nu bij gekomen om beter te kunnen handhaven op hondenpoepoverlast", zegt woordvoerder José Coenders van de gemeente. De achterliggende gedachte is dat moeilijk te achterhalen is wanneer iemand zich niet aan de verplichting heeft gehouden om de poep op te ruimen. Maar checken of de hondeneigenaar daarvoor de spullen bij zich heeft om dat überhaupt te doen, kan wél makkelijk. "Voor de duidelijkheid, de toezichthouders komen niet meteen met die boete van 100 euro. De eerste keer dat hondeneigenaren in de fout gaan, krijgen ze een waarschuwing."

De gemeente neemt deze stap omdat volgens Coenders de hondenpoepoverlast toeneemt. "Dat is een algemeen probleem: er is niet zozeer een specifieke plek aan te wijzen waar de overlast zich vaker voordoet", zegt ze. "Daarom nu deze algemene extra maatregel, die voor de hele gemeente geldt."

Ook regels over drugsgebruik en het dragen van messen

In de plaatselijke verordening van Coevorden zijn naast de hondenpoepregels recent ook andere regels aangescherpt, onder meer om openbaar drugsgebruik op straat en in publieke gebouwen tegen te gaan. "Die regel hebben we nu expliciet opgenomen op verzoek van de politie, zodat agenten meer handvatten hebben om adequaat op te kunnen treden." Bij deze regel volgt Coevorden landelijke bepalingen die eerder zijn opgenomen binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Een andere aangescherpte regel is het verbod op het dragen van messen in de openbare ruimte, of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt. "Aanleiding hiervoor was dat we zagen dat de afgelopen jaren steeds vaker jongeren werden aangetroffen bij grote evenementen met een mes op zak", zegt Coenders. "Dat gebeurde onder meer bij de kermis." Ook bij deze regel geldt dat handhavers meer mogelijkheden krijgen om daar op te reageren, stelt de gemeente.

Nieuwe regels zijn inmiddels van kracht

Verder is in de nieuwe apv de mogelijkheid voor de burgemeester explicieter opgenomen, om gebouwen te sluiten waar illegale activiteiten plaatsvinden. Ook is onder meer een aanscherping van de parkeerregels vastgesteld voor bijvoorbeeld caravans en aanhangers op openbare parkeerplaatsen binnen de bebouwde kom.