Fors meer incidenten in Drentse asielzoekerscentra, ebtl Hoogeveen landelijk koploper

De ebtl in Hoogeveen had landelijk de meeste incidenten (Rechten: RTV Drenthe/Wiedse Veenstra)

In en rondom de Drentse opvangcentra voor asielzoekers zijn vorig jaar ruim 2.000 incidenten gemeld waarbij asielzoekers betrokken waren. Dat is fors meer dan de 900 incidenten van 2018. Dat blijkt uit de Incidentenregistratie van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA).

De stijging komt vooral doordat in 2019 de incidenten uit de extra begeleiding en toezichtlocatie (ebtl) in Hoogeveen meegeteld zijn, terwijl die cijfers in 2018 niet meegenomen zijn in de rapportage. In de ebtl in Hoogeveen werden overlastgevende asielzoekers opgevangen. In totaal vonden daar vorig jaar 1.423 incidenten plaats.

Ook in de opvanglocaties in Assen en Zweeloo en het reguliere asielzoekerscentrum in Hoogeveen is het aantal incidenten tussen 2018 en 2019 gestegen. In Assen vonden 240 incidenten plaats; een stijging van 37 incidenten ten opzichte van 2018. In Zweeloo steeg het aantal incidenten van 176 naar 269 en in Hoogeveen van 138 naar 224. Het aantal incidenten in de opvanglocaties in Emmen daalde van 92 naar 90.

Het azc in Veenhuizen sloot in 2019. Daar vond in 2018 slechts 1 incident plaats.

Meer asielzoekers, fors meer incidenten

De Drentse cijfers komen overeen met de landelijke trend. In asielzoekerscentra in het hele land was er meer (verbale) agressie en geweld dan een jaar eerder. Het aantal geregistreerde misdrijven waarbij asielzoekers verdachten waren nam landelijk met 27 procent toe, het aantal incidenten in azc's met 30 procent. Het totaal aantal asielzoekers in een azc steeg licht, van ruim 53.000 in 2018 naar bijna 55.000 in 2019. De incidenten in azc's en misdrijven waarin een of meerdere asielzoekers verdachte waren, stegen een stuk harder.

Van de meerderheid van de misdrijven, 59 procent, worden asielzoekers verdacht uit zogenoemde veilige landen zoals Marokko en Algerije. De asielaanvraag van deze mensen is doorgaans kansloos. Bij de incidenten in azc's ligt dat percentage lager: daar is van de betrokkenen 28 procent afkomstig uit een veilig land.

Tachtig procent meer fysiek geweld

In de meeste van de ruim 2.000 Drentse gevallen was er sprake van een overtreding van de huisregels (1254). Daaronder vallen bijvoorbeeld roken op de kamer of het niet schoonmaken van de leefruimte. Ernstiger is de stijging van het aantal incidenten waarbij fysiek geweld is gebruikt. Dat aantal incidenten steeg met 80 procent. Ook vond er 52 procent meer verbaal geweld plaats in de Drentse opvangcentra.

Van de gewone asielzoekerscentra gebeurden veel vaker incidenten met fysiek of verbaal geweld bij de locatie in Zweeloo dan in Assen, het azc in Hoogeveen of Emmen. In de ebtl in Hoogeveen zijn wel veel meer incidenten gebeurd dan in Zweeloo.

Meeste incidenten van Nederland in ebtl Hoogeveen

Wat opvalt is dat in de ebtl in Hoogeveen veel meer incidenten plaatsvonden dan in alle andere opvanglocaties in Nederland. De bewoners daar braken bijna twee keer zo vaak de huisregels als alle andere opvanglocaties in Drenthe bij elkaar opgeteld: ruim 800 keer. In de ebtl was vorig jaar 100 keer sprake van fysiek geweld en 178 keer sprake van verbaal geweld. In de ebtl was maximaal plaats voor 50 personen tegelijkertijd.

Volgens woordvoerder Werner van Bastelaar van het COA ligt het wel voor de hand dat in de ebtl meer incidenten plaatsvinden dan in een regulier opvangcentrum. In een rapport uit januari 2019 van de Inspectie van Justitie en Veiligheid staat dat in de ebtl veel bewoners met psychische problemen, een verslaving of een crimineel verleden zaten. Vaak gaat het om mensen uit veilige landen die geen kans maken op een asielaanvraag.

De cijfers van de ebtl over 2019 zijn niet te vergelijken met de cijfers van een jaar eerder. Het COA laat weten de cijfers van 2018 van de ebtl niet te publiceren omwille van de privacy, omdat er gemiddeld minder dan 25 personen in het centrum woonden. Dat kan er volgens het COA voor zorgen dat incidenten te herleiden zijn naar individuele personen.

Verschil azc en ebtl (nu htl) In Nederland zijn er verschillende typen opvanglocaties. De meest bekende is het asielzoekerscentrum (azc). Daar verblijven mensen die in afwachting zijn van een woning of mensen die in een langere verblijfsprocedure zitten. Het grootste deel van de asielzoekers verblijft in een azc. In de extra begeleiding of toezichtlocatie (ebtl) zitten asielzoekers die overlast geven in een azc. De overlastgevende asielzoekers krijgen daar te maken met een strenger regime. Bewoners volgen verplicht een intensief dagprogramma waarbij de nadruk ligt op gedragsverbetering. Ook krijgen de asielzoekers in de ebtl geen zakgeld. Vorig jaar is de naam van de ebtl veranderd in handhaving en toezichtlocatie (htl). Hoogeveen heeft de enige htl in Nederland, nadat vorig jaar de ebtl-locatie in Amsterdam sloot. Sindsdien worden alle overlastgevende asielzoekers opgevangen in Hoogeveen.

Ter Apel

In en rondom het asielzoekerscentrum in Ter Apel, vlak over de provinciegrens, steeg het aantal incidenten met 41 procent. In de opvanglocatie in het Groningse dorp daalde het aantal incidenten waarbij fysiek geweld gebruikt werd. Wel gebruikten asielzoekers daar meer verbaal geweld en non-verbaal geweld dan in 2018.

In het openbaar vervoer tussen Emmen en Ter Apel vonden veel incidenten plaats. Buschauffeurs werden bedreigd, bespuugd of fysiek aangevallen door asielzoekers. Sinds mei 2019 rijdt daar een asielbus, speciaal voor asielzoekers die tussen Emmen en Ter Apel reizen. De bus vertrok vanaf het terrein van het asielzoekerscentrum en er reden beveiligers mee. De asielbus rijdt nog in ieder geval nog tot het einde van 2020.

