Waterschap vecht voor elke druppel tegen droogte

De pompen zijn in de jaren '70 geplaatst, maar werden aanvankelijk slechts sporadisch gebruikt. Inmiddels draaien ze continu. "Ze pompen nu 24/7 en dat vraagt ook heel veel onderhoud door onze medewerkers, om te zorgen dat ze blijven lopen", aldus Robert de Lenne van het waterschap Vechtstromen. Ook in alle andere sluizen tussen het IJsselmeer en Zuid-Oost Drenthe zitten dergelijke pompinstallaties. "Want de hele keten is zo sterk als de zwakste schakel, en we moeten voorkomen dat die zwakke schakel aanwezig is."

Dat betekent wel dat het waterschap de komende tijd voor een uitdaging staat. De afgelopen zomers werden al gekenmerkt door onttrekkingsverboden voor agrariërs, die hun land niet meer mochten besproeien. De pompen draaien al continu en tegelijk is de verwachting dat het in de toekomst nog droger wordt.

"We moeten steeds beter gaan afwegen waarvoor we het water gaan gebruiken en we moeten zo optimaal mogelijk gebruik maken van het water dat hier wordt opgepompt. Daarvoor zijn ook andere maatregelen nodig. De regen die valt moeten we zo lang mogelijk in de bodem laten zitten, zodat we dit water minder snel nodig hebben."