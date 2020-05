Lange rijen voor de bibliotheek: 'We hebben weer mensen in het gebouw, heerlijk!'

Hanneke Burggeman van De Nieuwe Kolk in Assen is blij: "We hebben weer mensen in ons gebouw, heerlijk!" Terwijl buiten nog een lange rij staat, lopen de mensen over de paarse loper naar binnen. De beveiliging let erop dat mensen voldoende afstand houden. Bij de ingang van de bibliotheek moeten ze de handen desinfecteren en als ze willen krijgen ze ook handschoenen. Zo lang er nog mandjes zijn, mogen er mensen naar binnen. "Het zijn allerlei maatregelen om coronaproof en op een DNK-waardige manier open te gaan", meent Bruggeman. "Je merkt toch dat mensen in tijden dat je nergens meer naar toe kan, veel gaan lezen. Je ziet dat er heel veel behoefte is aan lezen en ontspanning."

Tassen vol boeken afleveren

Ook in Havelte staan de mensen te popelen om weer richting de bibliotheek te gaan. Maandag mogen de mensen pas langskomen om boeken op te halen. Vandaag mogen de mensen voor het eerst weer de boeken terugbrengen. Om elf uur staan de eerste mensen voor de deur. Sommige met tassen vol boeken. Na een half uur moeten de karren met boeken leeg worden gehaald. "Mensen vinden het heerlijk dat ze hun boeken in kunnen leveren en vinden het fijn dat de bibliotheken weer open gaan", vertelt Marjolijn Vinkesteijn, lokaal coördinator Bibliotheken Westerveld.

Bij de bibliotheek in Havelte kunnen er weer boeken worden ingeleverd (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Voor maandag moeten alle beschermingsmaterialen opgezet worden. "De kuchschermen zijn besteld", vertelt Vinkesteijn. "We hebben desinfectiemateriaal. Daarnaast hebben we alles ruimer opgezet en mensen moeten met mandjes naar binnen zodat er maar een bepaald aantal mensen naar binnen kan. Verder is het ook een beetje kijken hoe het gaat..."

Quarantaine

De afgelopen weken hebben de bibliotheken in Drenthe zo'n 12.000 boeken thuisgebracht bij de mensen. Op die manier konden de mensen toch door blijven lezen. De boeken die nu worden ingenomen gaan eerst 72 uur in quarantaine. Dan pas mogen ze in de kast gezet worden. "Dat is de reden waarom we vandaag het inzamelmoment hebben. Dan kunnen de boeken nu allemaal in quarantaine. Dan zorg je ervoor dat de collectie zo ruim mogelijk is voor de klant."

"We zullen het moeten volhouden zolang we dat moeten doen", vertelt Bruggeman. "Die anderhalvemetersamenleving daar zitten we nog wel even aan vast. Maar dit is alleen nog maar de bibliotheek, want juni gaan de theater en de bios weer open. Daar zullen we ook weer zaken moeten aanpassen. Maar goed, we zijn al blij dat we gewoon weer wat mensen in het gebouw hebben en weer wat toe kunnen voegen aan de Asser gemeenschap."

Kijk voor meer informatie over de actuele openingstijden op de website van de bibliotheek bij jou in de buurt.

