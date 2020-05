Brengt coronavirus Formule E naar TT Circuit?

D66 in Provinciale Staten en sportpromotor Lee van Dam uit Assen zien door de coronacrisis meer kansen om de Formule E naar het TT Circuit van Assen te halen. De elektrische raceauto's racen bij voorkeur op stratencircuits in grote steden, maar door alle coronamaatregelen is dat misschien wel voor een langere tijd niet mogelijk.

D66 heeft daarom vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten om een lobby te starten. Van Dam heeft al een paar keer gesproken met de organisatie.

"Er ligt nog geen concreet verzoek. Maar we staan er zeker voor open", zegt Van Dam. "Ik weet dat er gesprekken zijn tussen oud-Formule-1 coureur Gerhard Berger van de Duitse toerwagenklasse DTM en de Formule E. Zij onderzoeken of ze kunnen samenwerken in deze tijd. Maar ik weet niet wat de status is van die gesprekken. Daar bemoeien wij ons niet mee", verklaart Van Dam.

Samenwerking tussen Formule E en DTM?

Wel is hij ervan overtuigd dat vanaf 1 september weer geracet kan worden op het TT Circuit. Weliswaar zonder publiek. De Duitse toerwagens zijn van 4 tot en met 6 september te gast op het TT Circuit. "Voor ons zou de Formule E een heel mooie aanvulling op het programma zijn", zegt Van Dam.

Hoewel de Formule E de absolute voorkeur heeft om op stratencircuits in grote wereldsteden te racen, zinspeelt de grote baas van de klasse - Alejandro Agag van Formula E Holdings - in een interview met Motorsport.com op het racen op circuits.

Door corona uitzondering maken

"De gezondheid van mensen in steden staat nu voorop. Dus als het niet verantwoord is om in steden te racen, dan zullen we dat zeker niet doen. Tegelijkertijd willen we wel graag racen als dat kan. Het DNA zal dus niet meteen veranderen - de Formule E is er voor de stad - maar misschien moeten we vanwege gezondheidsredenen wel een uitzondering maken. Hopelijk duurt die uitzondering maar iets van twee maanden. Maar misschien ook wel zes maanden, een jaar, twee jaar of zelfs drie jaar", aldus Agag.

Die woorden geven volgens Motorsport.com aan dat de Formule E voor het eerst serieus nadenkt over het bezoeken van permanente circuits.

Verplichtingen

Van Dam begrijpt als geen ander waarom de elektrische raceklasse nu de mogelijkheden onderzoekt. "Er bestaat natuurlijk een verplichting voor de organisatie om het kampioenschap te rijden", zegt Van Dam. "Als je op een circuit gaat racen heb je wel televisieaandacht en daar zijn de fabrieken natuurlijk blij mee. Daarnaast kun je een circuit goed afsluiten voor publiek en dat is natuurlijk ook belangrijk in deze tijd. Corona dwingt de Formule E om naar andere mogelijkheden te kijken."

Geen TT, wel Formule E?

D66-Statenlid Henk Pragt wil dat Gedeputeerde Staten met de organisatie gaan praten over een Formule E-race nog dit jaar op het TT Circuit. "Deze week is er door het kabinet besloten dat de komende periode, tot en met 1 september, geen evenementen gehouden mogen worden. Daardoor kan de TT dit jaar niet doorgaan en dat heeft grote negatieve gevolgen voor heel Drenthe. Het mag duidelijk zijn dat het voor het TT Circuit van groot belang is dat er wel races gehouden worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal dat mogen na 1 september 2020, als daarbij maar rekening wordt gehouden met de geldende maatregelen."