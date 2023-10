Europese hockeykampioenen strijken neer in Assen: 'Laten zien hoe mooi het spelletje is'

Enthousiasmeren

De Oranje-internationals staan er niet zomaar: ze proberen het hockeyvirus over te brengen op al deze kinderen. "Het voor ons is hartstikke leuk om te doen, om de kids te enthousiasmeren en ze een leuke dag te bezorgen", zegt Croon. "Maar het is ook leuk om op andere plekken in Nederland te komen en te laten zien wij zijn en hoe mooi het spelletje en de sport is."

Hoewel de gouden hockeymedailles, die zowel de hockeymannen als -vrouwen afgelopen zomer wonnen, thuis zijn gelaten, raken de hockeyende kinderen toch enthousiast. "Als je wint, dan heb je vrienden, zeggen ze", zegt Croon grappend. "Dat is extra leuk. Dan heb je een mooi verhaal, dat helpt toch om de kids wat extra's te geven."

Speciale dag

Het is altijd mogelijk om het ver te schoppen als je je best maar doet, wil Croon duidelijk maken. "Ik ben begonnen bij een klein clubje bij mijn ouders om de hoek, gewoon omdat ik het heel leuk vond. Ik heb zelf nooit aan dit zulke fandagen meegedaan, want ik had het geluk dat ik in de Randstad woonde, zodat ik weleens een wedstrijd kon bezoeken. Maar ik kan me voorstellen dat hier niet vaak internationals langskomen, waardoor het voor de kinderen hier een speciale dag is."

Toch hoeft dat geen reden te zijn om geen fanatiek hockeyer te worden, zegt hij. "Ik vind het mooi dat er overal gehockeyd wordt, waar je ook vandaan komt. Of je nou hier in Assen speelt of bij mijn oude club Alecto (in Leiderdorp, red.): als je het leuk vindt, je er veel tijd in steekt en je het ook nog eens goed doet, dan kunnen er mooie dingen gebeuren."

Nieuwe aanwas