Werk- en celstraf voor bedreigingen, vernielingen door 'complotdenker'

"Ik gooi je in de vaart, spring achter je aan en verzuip je", riep een 51-jarige man uit Nieuw-Amsterdam in juli in zijn woonplaats tegen een medewerkster van een welzijnsinstelling.

De man kreeg hiervoor, maar ook voor twee andere bedreigingen, vernielingen en een diefstal, een werkstraf van 240 uur opgelegd.

De maatschappelijk werkster kwam haar belofte niet na, zei de man tegen de rechter. De bedreiging kwam hard aan bij het slachtoffer. "Ik heb veel voor hem geregeld, maar hij is een complotdenker. En hij is nu veel te ver gegaan met deze bedreigingen", liet de vrouw in een slachtofferverklaring weten.

Bloempot door de ruit

De Nieuw-Amsterdammer stond ook terecht voor het bedreigen van een medewerkster in een kringloopwinkel. Dit gebeurde enkele weken later. Er was een misverstand over het mee mogen nemen van schilderijen. "Ik steek de hele boel in de fik", riep de man haar toe. Bij zijn schoonzus gooide hij een bloempot door de ruit van haar woning. Een huisarts kreeg een deuk in zijn auto, doordat de man een geluidsbox tegen de wagen gooide.

Katten vermoord

De Nieuw-Amsterdammer drong in november de woning van een kennis binnen en bedreigde hem. "Ja, ik heb een tv en een magnetron kapot gegooid", zei de verdachte over de vernielingen in de woning. De bewoner verstopte zich uit angst op het toilet en belde de politie. De verdachte ging er vandoor met een bos sleutels. "Uit pure kwaadheid, want hij heeft twee van mijn katten vermoord", zei de man.

De rechter noemde dit akelige feiten. "U doet alsof dit gewoon is. U zegt dat de mensen dit hebben verdiend. U realiseert zich kennelijk niet hoe erg dit is", zei ze. Ze raadde de man aan hulp te zoeken voor dit gedrag. Ze legde de man als waarschuwing ook een voorwaardelijke celstraf van vier maanden op. De Nieuw-Amsterdammer is vaker veroordeeld voor bedreigingen.