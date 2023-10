Hoe fit zijn ouderen in Borger-Odoorn? De gemeente zoekt het uit

Veilig Verkeer Nederland is ook aanwezig. "Het dragen van een helm is heel belangrijk", zegt een vrijwilliger, die voorlichting geeft over zichtbaarheid en veiligheid in het verkeer. "Maar we merken wel dat mensen denken: Oh, ik geloof het wel. En lopen dan onze stand voorbij."

'Ontstaan zelfs stelletjes'

In 2017 is de gemeente begonnen met de jaarlijkse fitheidstest. "We zien elk jaar dat er meer mensen komen. En ook mensen die al eerder kwamen en nu fitter uit de test komen", zegt Van den Bosch. Ook is de animo dit jaar hoger dan ooit. "Ik heb tweehonderd ouderen ingepland. Dat heb ik niet eerder gezien."