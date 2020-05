Privétuin nodig? In Klatering is de eerste Drentse deeltuin

Wat te doen als je even in de tuin wilt zitten, maar er zelf geen een hebt? Simpel, je leent een tuin om even heerlijk tot rust te komen of om juist even stoom af te blazen.

Jan en Gerda Broertjes uit Klatering, bij Beilen, vinden het prima dat vreemden soms even een paar uurtjes kosteloos gebruik maken van hun tuin. Ze stellen hun tuin beschikbaar via deeltuinen.nl, daarmee zijn ze de eersten in Noord-Nederland. "Je moet er niet aan denken dat je altijd met kinderen in een flatje met alleen een balkonnetje zit. Drenthe is ruim en groen, dus we dachten waarom niet?"

Hoorn

Het initiatatief deeltuinen.nl ontstond in het Noord-Hollandse Hoorn. Daar zocht Annabel Masullo een plekje voor haar moeder in coronatijd. "Tijdens het mooie weer zochten we naar een plekje buiten. In een park zijn te veel mensen, dus wat zou het mooi zijn als buurtgenoten haar een uurtje zon gunnen in hun tuin", dacht ik.

Een collega van Masullo stelde zijn tuin beschikbaar, hij had al vaker bezoekers van buitenaf. Van het een kwam het ander: er kwam een website en een Facebookpagina en steeds meer mensen bieden hun tuin aan. "Het is een alternatief voor drukke plaatsen. Het is mooi als mensen hun moestuintje of privétuin willen delen."

De tuinen zijn niet alleen bedoeld voor ouderen. Ook gezinnen met kinderen die er even uit willen, kunnen in een tuin hun kroost laten genieten van het 'groene gebaar', zoals Masullo het noemt.

Drenthe promoten

En dat kan prima in de tuin in Klatering. Bij het huis van Broertjes zit een ruime tuin met meerdere terrasjes, er lopen konijnen, kippen, geiten en koeien en er is een vijver met 'veel vissen'. Het wachten is alleen nog op mooi weer om in de tuin te zitten.

Jan Broertjes is voormalig burgemeester van Midden-Drenthe en tegenwoordig voorzitter van de Drentse Fiets4Daagse, hij hoopt dat er mensen uit de stad komen. "Vooral uit de randstad zou mooi zijn. Dan kunnen ze zien wat Drenthe allemaal te bieden heeft, hoe mooi het hier is", zegt hij, met de hoop dat mensen later ook terug komen om te fietsen. "Als wij zo een bijdrage kunnen leveren aan promoten van Drenthe, doen we dat graag."