Centrum Klazienaveen op de schop: zo staat het ervoor met de woning- en supermarktplannen

De bouwkraan wordt de komende jaren een vertrouwde beeld in hartje Klazienaveen. Een viertal bouwplannen staan op stapel of zijn inmiddels gestart. Naast woningen aan de Brugstraat, het Van Echtenskanaal en bij de Dordsedijk verhuist supermarkt Aldi naar de westkant van het centrum en verrijst er een Albert Heijn aan de Langestraat. Hoe staan alle trajecten ervoor?

De eerste van de vier bouwplannen die werd aangekondigd was Bruin Goud in maart vorig jaar. Bij de ovonde aan de Dordsedijk moet een woonwinkelcomplex komen met een nieuw onderkomen voor de Aldi op de begane grond. Daarbovenop komen vier bouwlagen die trapsgewijs oplopen en ruimte bieden aan 23 koopappartementen. De Duitse grootgrutter trekt hierin samen op met ontwikkelaar Jaap ten Hoor.

Bestemmingsplan

Bijna anderhalf jaar later is dat beeld nog niet veranderd. Vastgoedmanager Justin Tans van de Aldi laat weten dat het bestemmingsplan in voorbereiding is. "We bevinden ons nagenoeg op het punt dat het ingediend kan worden", laat hij weten.