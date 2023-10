Hoogeveen moet opnieuw om tafel met bouwer betwiste appartementen

De gemeente Hoogeveen moet opnieuw uitzoeken of twee penthouses afgebouwd kunnen worden in het centrum. Een ondernemer bouwt appartementen op de locatie van de voormalige Kijkshop in de Hoofdstraat en wil twee luxe appartementen op de bovenste verdieping. Voor de bouwplannen kreeg hij een vergunning, behalve voor de penthouses. Hij ging daarom in hoger beroep, met succes.

De Raad van State heeft naar zijn bezwaren geluisterd en de vergunning voor het appartementengebouw ongeldig verklaard. De gemeente moet opnieuw om tafel met de ondernemer om nogmaals naar de punten rondom de penthouses te kijken.

Hoofdpijndossier

De komst van de penthouses en de woningen kent een lange voorgeschiedenis . In 2020 kreeg de initiatiefnemer een eerste vergunning om zestien woningen te bouwen. Later werden dat er veertien. Boven op het gebouw moesten twee luxe appartementen komen. De ondernemer bouwde daarvoor speciaal een extra verdieping op het pand en begon aan de werkzaamheden voor de penthouses.

Maar omwonenden zijn niet blij met de plannen en stellen onder andere dat het gebouw te hoog is geworden. Het zou volgens de groep in strijd zijn met het bestemmingsplan. Ze stapten daarom naar de rechter. De rechtbank Noord-Nederland gaf de groep uiteindelijk gelijk, waardoor de vergunning ongeldig werd verklaard.

Appartementen zonder vergunning

Toch was de ondernemer al begonnen met de werkzaamheden aan het pand en zat de verdieping er al bovenop. Ook was er een begin gemaakt met de penthouses. Opeens stonden er deels gebouwde appartementen en penthouses zonder een vergunning. Hoogeveen bekeek de plannen nog eens goed en besloot een nieuwe vergunning af te geven. De appartementen mochten er komen, maar dan wel zonder de penthouses op de bovenste verdieping. Dat zou in de praktijk betekenen dat de extra laag die is gebouwd er alsnog af moet.