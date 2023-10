Zieke Jannick (7) beleeft onvergetelijke dag bij zijn favoriete club FC Emmen

Erfelijke ziekte

Hemofilie is een erfelijke ziekte. "Ik ben er mee groot gebracht, mijn broer heeft het ook", vertelt Tamara. "Dus ik weet niet anders. Maar voor mijn man was het totaal nieuw, dus die vond het in het begin wel eng." Jannick heeft ook nog een zus, Naomi, die ook hemofilie heeft. Maar bij haar is het iets minder heftig.

Wensstichting Drenthe

Wensstichting Drenthe verzorgde deze onvergetelijke dag voor Jannick, samen met Stichting FC Emmen Noaberschap. De Wensstichting vervult wensen voor kinderen tussen de vier en zeventien jaar, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. "Even een dagje ontspannen, lekker weg, even geen zorgen, dat is eigenlijk voor ons de belangrijkste reden om dit voor gezinnen te organiseren", zegt Ria van der Aa, vrijwilliger bij Wensstichting Drenthe. "We gaan vandaag ook nog naar Wildlands, ook al weet Jannick dat nu nog niet. En we eindigen bij de pizzeria." En Jannick? Die glundert de hele dag van oor tot oor.