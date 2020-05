'Vind je mijn auto zo mooi? Dan krijg jij van mij ook een cabrio als je 18 wordt"

Jacco Bouwhuis uit Hoogeveen rijdt negen jaar geleden met zijn toenmalige vriendin, een nichtje van Janniek, naar Frankrijk. Jacco en Janniek kennen elkaar al jaren, ze komen uit bevriende families. Kleine Janniek is onder de indruk van de auto van Jacco, zo eentje zonder dak.

Zelfgeschreven contract

"Van het één kwam het ander, ik had gezegd dat ze op haar achttiende wel in mijn cabrio mocht rijden. Maar ze wou er zelf een hebben, ik lachte dat een beetje weg toen. Niet veel later kwam Janniek met een zelfgeschreven contract op de proppen. Dat heb ik toen voor de grap ondertekent, dat vergeet ze toch wel weer, en ik dacht er verder niet veel over na", vertelt Jacco, nu 28 jaar oud.

Het contract dat werd opgesteld door de 9-jarige Janniek (Rechten: Eigen foto)

Jacco en Janniek blijven contact houden. "In de daaropvolgende jaren bleek wel dat Janniek het niet vergeten was. Als ze jarig was dan kwam het vaak ter sprake, ze sloeg me nog net niet met dat contract om de oren!" Allemaal voor de grap, zegt de Hoogevener.

Beloofd is beloofd!

Des te groter was de verbazing bij het meisje, dat nu 18 geworden is. "Ik heb écht een cabrio voor haar gekocht. Dát had ze niet verwacht!" grijnst Jacco.

Een rijbewijs heeft Janniek al, dat kun je tegenwoordig al halen als je 17 bent. Ze kan dus meteen Oosterhesselen doorcrossen met haar glimmende rode auto-zonder-dak.