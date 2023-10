COA wil aantal asielzoekers in Ter Apel onder 2000 houden

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel onder de tweeduizend houden. Dat zegt een woordvoerder van de organisatie, die tegelijkertijd beseft dat dit een flinke klus wordt. "Het is wel een uitdaging met de instroom van de afgelopen weken."

Afgelopen nacht was er voor iedereen een slaapplek in Ter Apel, al moesten wel mensen overnachten in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Of deze ruimte ook komende nacht weer nodig is als overnachtingsplek, is nog niet duidelijk. "We hopen van niet, maar het is even afwachten", aldus de woordvoerder.