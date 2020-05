KNVB polst ACV voor promotie naar 3e divisie

ACV is door de KNVB gepolst of de club wil promoveren naar de 3e divisie (Rechten: ACV/Bennie de Boer)

Zeker is er nog niets, maar de KNVB heeft het Asser ACV in ieder geval gepolst of de club komend seizoen een niveau hoger wil spelen: in de derde divisie. Morgenavond neemt de nummer 2 van van de zaterdaghoofdklasse B een definitief standpunt in. De nummer 1 van de competitie, vv Staphorst, heeft inmiddels al 'ja' gezegd tegen de bond.

Voorzitter van de Stichting ACV Topsport, Gerrit Volkers, laat doorschemeren dat binnen de stichting en de vereniging inmiddels alle lichten wel op groen staan. "Er zijn vijf bestuursleden, met uiteraard voelsprieten door de gehele club, die uiteindelijk de beslissing nemen. In de eerste vergadering waren er twee tegen promotie, maar inmiddels wijzen alle neuzen redelijk dezelfde kant op. En dat moet ook. Alleen bij unanimiteit zeggen we ja. En het maakt nogal wat verschil hoor, spelen in de hoofdklasse of in de derde divisie. Kijk alleen maar eens naar de reiskosten in de derde divisie. Dat moet wel allemaal gedragen worden en we kunnen ook niet met zekerheid zeggen hoe al onze sponsors door de huidige crisis komen."

Qua sportieve ambities is er sowieso unanimiteit binnen de club. "In ons beleidsplan staat notabene dat we met ACV willen spelen op derde divisieniveau. En binnen de selectie is het helemaal duidelijk, al promoveert elke speler ongetwijfeld liever met een kampioenschap op zak."

Als de KNVB besluit om de derde divisie uit te breiden naar 18 clubs, dan zit ACV daar bij

Overigens wil een 'ja' van ACV niet zeggen dat de club ook daadwerkelijk gaat promoveren. "De KNVB is op dit moment aan het inventariseren welke clubs graag willen promoveren", laat Volkers weten. "Veel zal voor ons afhangen of de bond besluit om in beide derde divisies van 17 naar 18 clubs te gaan, iets wat de clubs in die divisies heel graag willen. Gebeurt dat, dan spelen we na de zomer een niveau hoger."

Besluit de KNVB om beide divisies, net als het afgelopen seizoen, uit 17 clubs te laten bestaan. Dan promoveren er vier clubs. Dat zijn normaal gesproken de vier koplopers van de, vanwege het coronavirus, afgebroken competitie. Maar besluit één van die koplopers niet te promoveren, dan komt ACV als eerste aan bod. Dit omdat de formatie van trainer Fred de Boer als beste nummer 2 eindigde.

