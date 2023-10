Herdenkingsconcert Hoogeveen voor slachtoffers wereldwijde crises: 'De hele wereld staat in brand'

De oorlog in Oekraïne, aardbevingen in Turkije en Marokko en het conflict tussen Israël en Hamas: Er zijn dit jaar al flink wat onnodige slachtoffers gemaakt. En dat is iets wat niet zomaar vergeten mag worden, vindt Stichting Cultuurhuis Drenthe. Daarom heeft de stichting op 19 november een herdenkingsconcert in de Hoofdstraatkerk in Hoogeveen georganiseerd.

"De hele wereld staat momenteel in de brand. Daar moeten we iets mee doen, vinden we. Om alle mensen die zijn gesneuveld te herdenken", vertelt Jan Leutscher van de stichting. Het concert draagt daarom de naam Verlies, Hoop en Troost. Een deel van de opbrengsten zal naar het goede doel gaan.

Nieuw muziekstuk

Het optreden zal verzorgd worden door verschillende koren. Samen met een orkest voeren ze het stuk Requiem (1983) van de Franse componist Gabriel Fauré op. Een requiem is in de katholieke kerk een kerkdienst die wordt opgedragen aan een overleden persoon. Dat gebeurt vaak in combinatie met muziek.

Speciaal voor het concert is de hulp ingeschakeld van componist en dirigent Hoite Pruiksma. Hij heeft voor de gelegenheid een nieuw stuk geschreven naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Psalmen in het Latijn worden afgewisseld met het gedicht I stood with the dead van Siegfried Sassoon, oorlogsdichter uit de Eerste Wereldoorlog.

Huiskamerconcerten

Leutscher hield zich eerder bezig met kunsthuis Venendal in Hoogeveen, een plek voor kunst en kleinschalige kamerconcerten. Eind 2020 moest het kunsthuis stoppen, omdat de eigenaar van het gebouw er andere plannen mee had.

"De concerten waren altijd erg succesvol", vervolgt hij. "Eigenlijk hebben we daarna altijd wel ideeën gehad om weer concerten te organiseren. Sinds afgelopen januari zijn we bezig met plannen voor een herdenkingsconcert." Volgens Leutscher heeft de Hoogevener Hoofdstraatkerk de perfecte klank voor zo'n concert.

Hoogeveen is niet de enige locatie waar de muziek straks te horen is. Een reeks concerten wordt afgetrapt in Bolsward op 18 november. Daarna vervolgt de groep haar reis naar Hoogeveen om vervolgens ook nog op te treden in Leeuwarden en Veenhuizen. "Mede om het financieel ook haalbaar te krijgen", aldus Leutscher.

Oorlog Oekraïne

Een gedeelte van het geld uit de kaartverkoop voor het herdenkingsconcert in Hoogeveen gaat naar het initiatief Broodnodig. De werkgroep heeft nauwe contacten met de Kofchegkerk in het Oekraïense Novovolynsk, die de lokale bevolking helpt. Zo hebben ze samen een bakkerij gebouwd bij de kerk. Inwoners met een krappe portemonee kunnen daar aankloppen voor brood. De kerk in Novovolynsk vangt bovendien meer dan tweehonderd Oekraïense vluchtelingen op.