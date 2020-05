Oehoe-paar met kuiken ontdekt op industrieterrein

"Hartstikke gek natuurlijk", zegt oehoe-kenner Hans Hasper. "En toch ook weer niet. Want iedereen vertrekt hier na vijven, dan heeft de uil vrij spel. Daarnaast zijn hier blijkbaar genoeg ratten, duiven en andere prooidieren voorhanden."

Door waarnemer gevonden

Enkele weken geleden werd Hasper gebeld door een waarnemer die zijn hond uitliet in de buurt van het nest. "Hij hoorde de duidelijke roep van de oehoe. Uiteindelijk spotte hij de vogel. De uil was zo groot dat de waarnemer er van schrok", lacht Hasper.

Hasper spoedde er naartoe en zag dat het vrouwtje vier eieren had gelegd. "Daar is er nu één van uitgekomen. Eén is leeggegeten door een kraai vermoed ik, de andere twee eieren zijn onderkoeld geweest." Op het industrieterrein zijn werkzaamheden aan de gang. Hasper denkt dat de oehoe daardoor geschrokken is en te lang van het nest is weggebleven.

De oehoe behoort tot de grootste uilen ter wereld en is ongeveer tweemaal zo groot als de ransuil. Mede door zijn opvallende verschijning was de oehoe altijd een makkelijke prooi voor jagers. De oehoe is door de eeuwen heen sterk vervolgd en daardoor op veel plaatsen verdwenen. Dankzij beschermende maatregelen en herintroductie is een kentering ingetreden. Sinds 1997 broedt deze uil weer in Nederland. (bron: vogelbescherming.nl)

Ringen

Het kuiken is gisteravond geringd. "Dat doen we om meer van ze te weten te komen. Over de leeftijd en zijn gedrag, maar ook komen we erachter wat het leefgebied van dit kuiken wordt. Misschien trekt hij naar Duitsland, of misschien wel dieper Drenthe in. Al die informatie gebruiken we om de oehoe en zijn leefgebied beter te beschermen."

Populatie

Drenthe kent nu twee plaatsen waar oehoe's gespot zijn. Vorig jaar november werd er een nest met drie kuikens ontdekt in het Drents-Friese Wold. Daar komt dit nest in Zuidoost Drenthe nu bij. "Maar ik verwacht dat er nog meer zijn. Ik heb een roepende oehoe-man gehoord in Midden-Drenthe. Die heeft waarschijnlijk een vrouwtje gevonden, maar voor een nest is het nu te laat." Volgens Hasper blijkt uit studies dat oehoes in de buurt broeden waar ze ook geboren zijn. "Er is dus een reële kans dat er een oehoe-populatie in Drenthe komt, ook met het oog op de populatiedruk vanuit Duitsland", vertelt de expert. En omdat er meer oehoe's naar Drenthe komen, vraagt Hasper aan iedereen of ze goed op willen letten. "Mocht je nou een hele grote vogel zien; mail dan naar www.oehoewerkgroep.nl."

Fascinatie voor de grote uil

Hasper bestudeert al jaren de grootste uil van Europa. Voornamelijk in Duitsland. "Toen ik voor het eerst die grote oranje ogen zag was ik direct verliefd. Die prachtige vogels te mogen bestuderen is toch het mooiste wat er is!"

