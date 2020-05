Eerste trainingsconcours Hippisch Centrum Exloo: géén tijdregistratie, jury of klassement

In Exloo is zondag het eerste trainingsconcours (Rechten: Maarten Sluiter Fotografie)

Op het buitenterrein van het Hippisch Centrum Exloo is zondag weer het eerste trainingsconcours voor springpaarden. Het is beslist geen wedstrijd met prijzen, jury en tijdregistratie. Het gaat er vooral om dat paarden weer kunnen wennen aan een concoursomgeving.

"Het is goed voor de paarden en goed voor de ruiters. Die staan te popelen om weer een vorm van competitie te voelen. En de paarden moeten ook weer van stal", zegt eigenaar Lieuwe Koopmans van het hippisch centrum in Exloo. "Maar veiligheid staat bij ons voorop. We willen dit alleen op een verantwoorde manier doen", benadrukt Koopmans.

Toestemming KNHS en gemeente

Daarom zocht hij contact met zowel de nationale hippische bond KNHS als de gemeente Borger-Odoorn. "Als training keurde de bond het goed. Bij de gemeente moest ik op de website een protocol invullen en daarna kreeg ik groen licht van de wethouder", licht Koopmans toe.

Sinds maandag mogen volwassenen weer samen buiten sporten, mits de RIVM-voorschriften in acht worden genomen. "Als je op een paard zit, is het makkelijk om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Daarnaast hebben we looproutes uitgestippeld en is er genoeg desinfectiemateriaal voorradig", zegt Koopmans.

"Ruiters mogen inrijden, vervolgens het parcours springen en daarna moeten ze weer naar huis. Er is geen publiek welkom en de horeca blijft uiteraard ook gesloten."

Het 'nieuwe normaal'?

Koopmans vindt het belangrijk om het voortouw te nemen. "We zullen toch een keer weer moeten beginnen. Misschien moeten we er rekening mee houden dat dit voorlopig het 'nieuwe normaal' in de paardensport is. Voordat er weer publiek bij wedstrijden aanwezig mag zijn, gaat volgens mij nog wel even duren", besluit hij.

Donderdag organiseert het Hippisch Centrum Exloo een identieke activiteit voor dressuurruiters.