Erik Ziengs nieuwe voorzitter ondernemersvereniging ONL

Erik Ziengs wordt de nieuwe voorzitter van ONL. Hij volgt Hans Biesheuvel op, die het na tien jaar tijd vindt dat iemand anders de kar gaat trekken van de ondernemersvereniging. De keuze is daarbij gevallen op het Drentse oud-Kamerlid.

Lastendruk

Ziengs zat namens de VVD tot en met maart 2021 elf jaar in de Tweede Kamer, waar hij zich vooral bezighield met het mkb, ondernemerschap en vermindering van de administratieve lastendruk. Dat laatste staat nu nog steeds hoog op de agenda van ONL, weet de krant. Tot aan zijn lidmaatschap in de Kamer was Ziengs zelfstandig ondernemer.