'Indonesische zorgstudenten jarenlang vastgehouden door wurgcontract'

De beerput rond Indonesische zorgstudenten in Nederland lijkt steeds verder open te trekken. De studenten werden slachtoffer van een wurgcontract door bemiddelaar Yomema, blijkt uit onderzoek van EenVandaag. Wanneer de studenten vroegtijdig zouden terugkeren naar Indonesië, stond hen een boete van 9.200 euro te wachten, wat neerkomt op ongeveer drie jaarsalarissen in hun thuisland.

In een uitzending, verspreid over drie dagen, legt EenVandaag de misstanden rond de Indonesische zorgstudenten in Nederland verder bloot. Een deel van de studenten is via Yomema bij de Zorggroep Drenthe terecht gekomen. In de uitzending komt ook de studente Nabila aan het woord, die het als een droom zag om naar Nederland te komen. Voordat ze naar ons land trokken, kregen ze ook al een half jaar Nederlandse les.

Maar vanaf het moment dat ze in Nederland waren, begon het euvel zich al op te stapelen. Zo kregen de studenten geen baan zoals beloofd, maar een hbo-opleiding met stage. En door de boeteclausule zaten ze vast in deze constructie. "We hebben in Indonesië al een opleiding gehad van vier jaar en die moesten we in Nederland nog eens overdoen", vertelt Nabila.

'Discutabele' advocaat

Ook voordat de studenten in Nederland kwamen, liep Yomema al tegen problemen aan. Oorspronkelijk zouden de studenten in het voorjaar van 2020 overvliegen, maar dat kon niet doorgaan vanwege corona, werd toen gezegd. Dit bleek niet te kloppen, want de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vertrouwde het zaakje niet en wilde geen studentenvisa verstrekken.

Opleidingsinstituut Avans+ uit Breda werkt samen met Yomema en voorziet de Indonesische studenten van een opleiding tot Bachelor of Nursing International in Nederland. Avans+ huurt advocaat Bart Maes in, die 1,5 jaar lang processen voert tegen de IND, zonder dat de studenten hiervan op de hoogte zijn. "Hij stelt zich op als gemachtigde voor mensen die helemaal niet weten dat er namens hen wordt geprocedeerd. Dat maakt het wel heel discutabel", vertelt hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp in de uitzending van EenVandaag.

Uiteindelijk is de rechtszaak ingetrokken en zijn de visa uiteindelijk wel toegekend. Volgens de IND was het de taak van Maes en Avans+ om de studenten goed te informeren, maar dat hebben ze niet gedaan, volgens EenVandaag.

Belangenverstrengeling

Bovendien bleek dat Maes ook nog aandeelhouder was in Yomema. Hij probeerde zijn tien procent aandelen te verkopen aan een andere partij voor 1,3 miljoen euro. In de gesprekken voorspelde hij dat het bedrijf in 2024 meer dan 10 miljoen waard zou zijn. In de onderhandelingen over de aandelen omschreef hij de rol van de studenten als volgt: 'de onderkant wordt aangevuld met studenten, waardoor bestaand verplegend personeel kan doorgroeien.'

De orde van advocaten heeft onderzoek gedaan naar de activiteiten van Maes, maar wil de uitkomsten niet openbaren.

Verhuisvergoeding

Er is nog een andere belofte waaraan niet wordt voldaan en dat is een verhuisvergoeding. Om de Indonesiërs naar Nederland te halen werd een verhuisvergoeding van 7.750 euro toegezegd, maar dit blijkt bij aankomst niet waar te zijn. In een PowerPoint-presentatie wordt dit aan de studenten meegedeeld.