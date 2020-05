'Geen zorgen over incidenten met asielzoekers in Hoogeveen'

Gemeentebelangen en de PvdA maken zich geen zorgen over het grote aantal incidenten in de extra begeleiding en toezichtlocatie (ebtl) in Hoogeveen. Vorig jaar werden daar 1.423 incidenten geregistreerd, meer dan in alle andere opvanglocaties.

Belangrijkste reden is volgens de partijen gelijk ook een logische. De ebtl zoals we die vorig jaar kenden, bestaat namelijk niet meer. De naam van ebtl is veranderd in htl: handhaving en toezichtlocatie. De overlastgevende asielzoekers hebben daar te maken met een veel strenger regime. "We gaan ervan uit dat er dit jaar minder incidenten zijn", zegt Ina Prins van Gemeentebelangen.

"Toen het nog een ebtl was, kwamen de asielzoekers nog veel buiten. Vanuit de omgeving kwamen er veel klachten, maar ook werknemers in de ebtl voelden zich niet veilig", vervolgt ze. "Burgemeester Karel Loohuis heeft toen adequaat gehandeld. Er zijn nu heel duidelijke afspraken. De overlastgevers mogen wel op het binnenplein komen, maar ze mogen niet naar buiten." Bij Prins zijn geen nieuwe incidenten bekend. "Het is absoluut rustiger. Je hoort winkeliers ook niet meer."

Leidt htl tot minder incidenten?

Inge Oosting van de PvdA sluit zich daarbij aan. Maar of de htl automatisch tot minder incidenten leidt, durft ze niet te zeggen. "De 'externe' incidenten zullen wel afnemen, maar 'intern' weten we het niet. In 2019 werden de huisregels in de ebtl namelijk ruim achthonderd keer gebroken. Zoiets moeten we niet accepteren. Feit is dat zoveel incidenten niet wenselijk zijn."

Volgens Oosting handelde burgemeester Loohuis goed toen het aantal incidenten in de ebtl uit de hand liep. "Er zijn afspraken gemaakt over de opvang zoals die er nu is. Als geconstateerd wordt dat het weer niet goed zou gaan, dan moet je aan de bel trekken."

'Asieltrajecten duren te lang'

De PvdA hinkt op twee gedachten. "Onze partij hangt natuurlijk het sociaaldemocratisch gedachtegoed aan. Als mensen vervolgd worden vanwege hun politieke voorkeur of religie, dan moet je die opvangen", vertelt Oosting. "Aan de andere kant: als je asiel aanvraagt, dan committeer je je aan de normen en waarden die in dat land gelden."

In de ebtl - en nu dus de htl - wonen asielzoekers die overlast gaven in een regulier azc. Het gaat veelal om mensen uit veilige landen, van wie de asielaanvraag doorgaans kansloos is. "De asieltrajecten duren veel te lang. We worden nog steeds geconfronteerd met een groep mensen die eigenlijk geen recht heeft op asiel, maar wel een aanvraag doet. Dus we wijzen ook met het vingertje naar Den Haag."