Grotere kans om gewond te raken bij verkeersongeval in coronatijd

De kans om bij een ongeval gewond te raken of om het leven te komen is in Drenthe sinds de invoering van de coronamaatregelen met 22 procent gestegen. En dat terwijl het aantal ongevallen is afgenomen.

Dat blijkt uit onderzoek van verkeerskundig ICT-bureau VIA en de politie. Volgens Erik Donkers van VIA heeft het hogere risico te maken met het gedrag van verkeersdeelnemers dat door de corona-uitbraak is veranderd. Automobilisten rijden vaker te hard en er is meer recreantenverkeer.

"Er zijn in deze coronatijd veel minder slachtoffers dan normaal gevallen in de spitsuren doordeweeks. Maar er zijn juist meer slachtoffers in de middagperiodes in weekenden", aldus Donkers. "Het aantal fietsende kinderen onder de 10 jaar dat slachtoffer is geworden, is gestegen. Nu zij de afgelopen weken niet naar school gingen, zaten zij vaker op de fiets."

Andere groepen die vaker slachtoffer van een verkeersongeluk worden in coronatijd zijn jonge automobilisten en bestuurders van bestelbussen. "Jonge automobilisten kunnen soms nog niet overweg met de nieuwe verkeerssituatie en er wordt meer besteld en online gewinkeld", aldus Donkers. Ook fietsende ouderen en en motorrijder zijn vaker slachtoffer. "Mensen trekken er toch vaker op uit, nu zaken als museumbezoek of op het terras zitten niet meer kunnen."