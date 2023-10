Zesde plek voor noordelijke studenten in World Solar Challenge

Een team van studenten uit Drenthe, Groningen en Friesland is zesde geworden in de World Solar Challenge, een prestigieuze race voor auto's die rijden op zonne-energie.

De World Solar Challenge geldt als het wereldkampioenschap zonneracen en wordt elke twee jaar in Australië gehouden. Dit jaar deden dertig teams mee, waaronder dus het Noord-Nederlandse Top Dutch Solar Racing-team. De race begon in de stad Darwin in het noorden van Australië en voerde naar het zuiden, dwars door de uitgestrekte, nauwelijks bewoonde en gortdroge binnenlanden van Australië. De finish was in de zuidelijke stad Adelaide ruim 3000 kilometer verderop.