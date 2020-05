Jaren leven met misbruikgeheim: 'Vader heeft mijn leven verpest'

"Ik dacht altijd dat ik het had verwerkt, maar in werkelijkheid blijkt dat totaal niet zo te zijn." Zonder een traan te laten vertelde de dochter van een 51-jarige man uit Nieuw-Buinen vanochtend in de rechtbank in Assen over wat haar vader haar als kind heeft aangedaan. "Ik heb er al genoeg om gehuild."

De jonge vrouw, die al vier jaar in het buitenland woont en werkt, was speciaal naar Nederland gekomen voor de strafzaak tegen haar vader. Hij wordt ervan verdacht dat hij haar tussen van 2003 tot en met 2011 ernstig seksueel heeft misbruikt. Ze was 8 jaar toen het begon.

Maar ze bleek voor niks te zijn gekomen, voor de tweede keer al. De advocaat van haar vader heeft een ernstig ongeluk gehad, waardoor de strafzaak niet doorging. De vorige keer dat de zaak op de rol stond, werd hij uitgesteld, omdat er nog getuigen moesten worden gehoord.

'Autisme laten aanpraten'

"Toen ik dinsdag werd gebeld dat het weer niet doorging, zakte de grond onder mijn voeten vandaan", zei de vrouw tegen de drie rechters tegenover haar, toen die vroegen hoe het nu met haar gaat. Omdat de vrouw al naar Nederland was gereisd en in augustus, als de zaak wel wordt behandeld, niet kan komen, mocht ze vandaag wel haar slachtofferverklaring voorlezen.

Jarenlang liep ze rond met een groot geheim. Haar vader had gezegd dat ze het tegen niemand mocht zeggen en beloofde telkens dat hij zou stoppen. Omdat ze als kind steeds opstandiger werd, moest ze voor gesprekken naar een schoolpsycholoog en naar jeugdhulporganisatie Accare. "Ik heb me autisme laten aanpraten, zodat mensen maar niet verder door gingen vragen over wat er werkelijk met me aan de hand was, terwijl ik dat heel goed wist."

'Je weet niet wat je me aangedaan hebt'

Het seksueel misbruik begon toen haar ouders scheidden en haar vader aan de drank raakte. "Ik heb later gevraagd waarom, maar het enige wat ik te horen krijg, is 'het had niet moeten gebeuren'. Daar kan ik niks mee. Je weet niet wat je me aangedaan hebt. Ik heb vaak gezegd dat ik het niet wilde. Hoe vaak heb je me toen beloofd dat het zou stoppen? Hoe vaak huilde ik? Weet je dat nog of interesseerde het je helemaal niet?"

Op haar 16e stopte het misbruik toch van de ene op de andere dag. Pas vier jaar geleden praatte ze er met iemand over. Toen haar baas iets vertelde over haar vader, vroeg hij door en deed ze huilend haar verhaal. Uiteindelijk heeft ze ook aangifte gedaan.

Depressief

De jonge vrouw eist bijna 19.000 euro schadevergoeding. Haar vader doet zich ondertussen voor als slachtoffer, vertelde ze. "Dat maakt me zo kwaad. Hij heeft mijn leven verpest. Ik ben het slachtoffer, hij is de dader."

Ze vertelde de rechters dat ze al jaren depressief is en regelmatig een einde aan haar leven heeft willen maken. "Het gaat nu redelijk, maar nog niet zoals ik wil. Ik had gehoopt het nu, door de strafzaak, af te kunnen ronden. Hopelijk kan dat na de uitspraak eind augustus, rond mijn verjaardag. Dat zou een mooi cadeau zijn: een nieuw levensjaar met een nieuwe start."

De vrouw wil graag anoniem blijven. Daarom zijn veel persoonlijke details weggelaten.