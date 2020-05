Mountainbiker Ramses Bekkenk start monstertocht 'op drie bruine boterhammen'

"In deze wedstrijdloze coronatijd is het fijn om een doel te hebben en op deze manier kan ik nog iets terugdoen voor mijn sponsors die toch mijn hele seizoen betalen", zegt Bekkenk aan de ontbijttafel.

Hij start de dag met drie bruine boterhammen met kaas. "Dat doe ik thuis ook. Als ik nu iets anders ga doen, kan ik er alleen maar last van krijgen", zegt hij nuchter.

Sterk lijf, harde kop

De 43-jarige kilometervreter van het KMC-mountainbiketeam is niet vies van een uitdaging. Hij won al drie keer de 360NE Challenge, over 361 kilometer, door Zuid-Afrika. Verder was hij samen met Bram Rood de sterkste in de Offroad Finnmark over 700 kilometer. Maar het kan nog gekker, want Bekkenk won ook al eens The Munga. Een wedstrijd door Zuid Afrika over 1.074 kilometer. Hij deed er toen 50 uur en 30 minuten over. Het is dus een man met een harde kop en een sterk lijf. Net als z'n moeder die hem onderweg begeleidt.

"Ik ben in Caïro gestart en ik wilde naar Zuid-Afrika fietsen. Maar vanwege corona moest ik in Tanzania stoppen. Maar toen had ik er al 5.500 kilometer opzitten", zegt Jolien Bekkenk.

Binnen veertig uur

Bekkenk rijdt de hele nacht door. "'s Nachts is alles anders. Je neemt de snelheid anders waar en eten en drinken is anders. Je moet goed opletten. Van de nacht geniet ik wel het meest. De rust is compleet en je ervaart de natuur anders als je 's nachts in je eentje rijdt."

Als alles volgens plan verloopt, hoopt Bekkenk de 751 kilometer binnen veertig uur af te leggen. Dat betekent dat hij in de nacht van vrijdag op zaterdag terug in Dwingeloo zal finishen.