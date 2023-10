Oude foto's Kamp Westerbork terug bij herinneringscentrum: 'Echt speciaal'

Het is misschien een gelukstreffer, maar dan wel een hele speciale. Jappie Wiersma en zijn collega's van kringloopwinkel De Fûgelpits uit Dokkum vonden tijdens het leegruimen van een huis oude foto's van Kamp Westerbork in aanbouw. Vandaag bracht hij samen met zijn familie de foto's naar het herinneringscentrum.

Het is een drukte van jewelste in een kantoor in het herinneringscentrum. Wiersma met familie, journalisten en medewerkers van het herinneringscentrum hebben zich rondom een tafel verzameld met daarop het fotoboek. "Dit vind ik de meest speciale foto", zegt Jappie, terwijl hij door het boek bladert. "Het is de woning van de directeur van het kamp en het gebouw bestaat nog steeds."

'Heel erg uniek'

Wiersma is enthousiast over de vondst en dat is het herinneringscentrum ook. "Dat hij het boek heeft gevonden is echt heel erg uniek. In dertig jaar tijd heb ik zoiets maar een aantal keren meegemaakt", vertelt Guido Abuys, curator van het centrum. "Een deel van de foto's kenden we al, maar er zitten veel nieuwe exemplaren bij. Het is geweldig dat hij het aan ons wil schenken."