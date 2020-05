NS: vanaf 2 juni 90 procent normale dienstregeling, geen spitstreinen Assen - Groningen

Overigens verwacht NS die 50 procent stoelbezetting nog lang niet. NS-woordvoeder Leonie Bosselaar: "Veel mensen werken thuis en dat blijft ook zo. Mijdt drukke plekken. De trein is er alleen voor echt noodzakelijke reizen. Daarom denken we dat de extra spitstreinen van Assen naar Groningen ook niet nodig zijn. We verwachten geen spits zoals voor de corona-crisis. Bovendien hebben ook wij te maken met meer ziekmeldingen van personeel, of ze kunnen niet werken omdat ze een zorgtaak hebben." Volgens Bosselaar is dit de maximale dienstregeling die NS met haar personeel kan bieden op dit moment.

Hoe werkt het na 2 juni?

Bosselaar: "Er zijn alleen zitplaatsen aan de buitenraam-zijde van de trein, je mag alleen gaan zitten op plekken met een groene sticker. Een mondkapje is verplicht in al het Openbaar Vervoer. En probeer altijd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden." Roger van Boxtel, president-directeur NS: "Onze reizigers moeten veilig kunnen reizen en onze collega's moeten veilig hun werk kunnen doen. Daarom zijn maatregelen zo belangrijk." Bosselaar vervolgt: "Als treinen te druk worden gaan we kijken of we ze langer kunnen maken. Dat gaan we bij voorbaat al doen met de treinen Zwolle - Amsterdam."

Geen vervolg testtrein Zwolle - Assen - Groningen

De corona-maatregelen testtrein krijgt geen vervolg. Volgens Bosselaar kreeg NS de reactie van reizigers dat overal wel erg veel stickers opgeplakt zaten. Op iedere plek waar je niet mag zitten zit een rode sticker, daar waar je wel mag zitten een groene. "De groene komen wel in alle andere treinen, evenals de anderhalve meter stickers. Als er geen groene stoel beschikbaar is, moeten we reizigers helaas verzoeken om een volgende trein te nemen. De eerste treinen zijn inmiddels van groene stickers voorzien." De plastic spatschermen tussen de stoelen in de testtrein komen ook niet in de andere treinen. Dat word opgelost met de zitplaatsverdeling en de verplichte mondkapjes.

Mondkapjes te koop op stations

Op stations geldt wel de strikte anderhalve-meter regel. Dat wordt aangegeven met stickers, pictogrammen en afstandslijnen. Vanaf 20 mei zullen geleidelijk ook weer meer winkels en services op het station open gaan. Reizigers kunnen straks bij verschillende winkels op het station het verplichte mondkapje kopen.

Ook het internationale treinverkeer gaat in stappen terug naar de volledige dienstregeling. Zo zal begin juni de IC Brussel, ICE en IC Berlijn conform dienstregeling gaan rijden en Thalys en Eurostar volgen later in juni en juli. De nachttreinen rijden niet.