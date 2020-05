Tbs moordenaar bejaarde Meppelse (88) verlengd

De man die in 2009 in Meppel de 88-jarige Jannie de Kruys-Deen heeft vermoord, moet twee jaar langer in de Groningse Van Mesdagkliniek blijven. De rechtbank in Assen heeft zijn tbs met twee jaar verlengd.

Ehsan M. (29) uit Meppel werd in 2015 tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging veroordeeld voor doodslag. Hij sloop in de nacht van 16 juni 2009 de kamer in van het hoogbejaarde slachtoffer in Woonzorgcentrum ABC in Meppel. De vrouw werd later die nacht dood gevonden. Ze lag vastgebonden en half ontkleed in bed en bleek te zijn gewurgd.

Na vier jaar aangehouden

De medewerkster die haar vond, zag nog net een man wegvluchten door het raam. Pas vier jaar later kon hij aan de hand van een DNA-match worden opgepakt. Hij had een paar maanden daarvoor DNA moeten afstaan, nadat hij twee politiemensen had mishandeld.

De man heeft tbs met dwangverpleging gekregen, omdat hij volgens de rechtbank meerdere stoornissen heeft en een gevaar voor de samenleving is. Dat laatste is op dit moment nog steeds zo, vindt de rechtbank.

Geen bekentenis

Waarom M. de vrouw ombracht, is nooit duidelijk geworden, omdat hij altijd heeft ontkend dat hij de dader is. Zo lang hij dat blijft doen, kan hij in de tbs-kliniek niet goed behandeld worden aan zijn stoornissen, legde één van zijn begeleiders twee weken terug aan de rechtbank uit. Omdat de kans op herhaling niet in te schatten valt, mag de man bijvoorbeeld niet met verlof.