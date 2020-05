Henk Helmantel vervangt Frida Kahlo dit najaar in Drents Museum

In de tentoonstelling zijn zowel de bekende stillevens en kerkinterieurs als meer recente schilderijen van Helmantel te zien. Het Drents Museum laat daarnaast ook voorwerpen zien die op de stillevens zijn afgebeeld. Die komen uit zijn persoonlijke verzameling van Helmantel. Museumdirecteur Harry Tupan noemt dat bijzonder. "En dit keer in de grote zaal. Dat vind ik wel heel bijzonder, dat een nog levende hedendaagse kunstenaar in de grote zaal geprogrammeerd wordt."

2004

Helmantel was eerder in 2004 al te zien in het Drents Museum. De Helmantel-expositie vervangt van 4 oktober tot en met 7 maart min of meer de tentoonstelling over de Mexicaanse Frida Kahlo. Die werd vanwege het coronavirus verplaatst naar het najaar van 2021.

"In de korte voorbereidingstijd die ons restte, moesten we op zoek naar een nieuwe invulling voor de periode oktober 2020 tot en met maart 2021. Het plan om een tentoonstelling over Henk Helmantel te organiseren lag er al", zegt directeur Tupan. "De tentoonstelling die we in 2004 over Helmantel organiseerden, was een groot succes en een vervolg kon niet uitblijven."

Noordelijk publiek

Helmantel, in 1945 geboren in het Groningse Westeremden, behoort tot de Noordelijke Figuratieven. Hij volgde de opleiding tot kunstschilder aan de Academie Minerva in Groningen tussen 1961 en 1965. Zijn werken zijn over de hele wereld te zien geweest, maar zijn gedurende het hele jaar te zien in zijn expositieruimte De Weem in zijn woonplaats Westeremden.

"Door de hele coronacrisis moeten we ons toch op het Noorden gaan richten, omdat we bang zijn dat de bewegingen vanuit de randstad toch significant minder gaan worden", legt Tupan uit. "En ik denk dat ons noordelijke publiek Henk verdient, en andersom ook."

Vanaf 1 juni is het Drents Museum weer open voor bezoek.

