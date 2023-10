'Bemiddelaar sjoemelde met papieren Indonesische werkstudenten Zorggroep Drenthe'

Indonesische zorgstudenten zijn, buiten hun schuld, mogelijk niet volgens de regels ondergebracht bij Zorggroep Drenthe. Bemiddelaar Yomema heeft bij het ministerie van Volksgezondheid namens de studenten formulieren ingediend die nooit door hen zijn gezien.

Dat blijkt uit een publicatie van EenVandaag , dat verspreid over drie dagen de misstanden rond de Indonesiërs blootlegt. Een deel van de studenten volgt via Yomema een werk-leertraject bij de Zorggroep Drenthe.

Alle aanvragen hetzelfde

Volgens EenVandaag heeft Yomema aanvragen ingediend bij het ministerie om de bachelordiploma's van Indonesiërs te laten waarderen. In de Nederlandse zorg is werken zonder die waardering niet mogelijk. De werknemer voor wie deze is bedoeld moet zelf een aantal vragen beantwoorden via een aanvraagformulier.

In de uitzending wordt duidelijk dat aanvragen van zestig Indonesische studenten exact hetzelfde zijn, inclusief typefouten. "Ik heb dat formulier waarop mijn antwoorden staan nooit gezien. Ik heb dat formulier nooit getekend", zegt verpleegkundige Nabila, die inmiddels gestopt is met het traject. Het ministerie heeft aan het tv-programma laten weten dit zeer serieus te nemen en inmiddels een onderzoek te zijn begonnen.

Appjes als dreigend ervaren

De studenten deden eerder anoniem hun verhaal bij RTV Drenthe. Toenmalige voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorggroep Drenthe, Lex Smetsers, heeft naar aanleiding daarvan minstens twee van hen appberichten gestuurd. In de berichten, in handen van EenVandaag, maakt hij duidelijk 'zwaar teleurgesteld te zijn over de onwaarheden in het artikel' van RTV Drenthe. Ook laat hij weten op de hoogte te zijn welke studenten anoniem hebben gepraat. De ontvangers hebben dit als dreigend ervaren.

De Raad van Toezicht heeft inmiddels naar Smetsers een onderzoek laten instellen door een bedrijfsrecherchebureau.

Wurgcontract

Via RTV Drenthe kwam in juli naar buiten dat er klachten zijn bij een groep van veertig Indonesische studenten die bij Zorggroep Drenthe studeren en stage lopen. Zij zijn zes dagen per week actief, hebben gebroken diensten en krijgen amper stagebegeleiding. Na een gesprek met vakbond FNV in september werd besloten in de toekomst niet langer gebruik te maken van hun diensten.