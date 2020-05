Weer miljoenen extra hulp voor Wildlands en Atlas Theater in Emmen

De dierentuin en het theater verwachten een tekort van bijna acht miljoen euro als gevolg van de coronacrisis, zo blijkt uit de eerste analyse.

Wildlands en het Atlas Theater, samen het bedrijf Wildlands Adventure Zoo BV, zijn allebei sinds halverwege maart wegens de uitbraak van het coronavirus gesloten. Het theater heeft vijftig voorstellingen af moeten zeggen of moeten verplaatsen. Inkomsten liggen momenteel dus stil en de kosten lopen wel door. Wildlands gaat op 25 mei wel weer open, maar eerst mag maar de helft van het maximaal aantal bezoekers naar binnen.

9,7 miljoen euro tekort

Het bedrijf Wildlands Adventure Zoo heeft de afgelopen tijd gewerkt aan zogeheten impact-analyse, daarbij wordt de impact van het coronavirus op de kosten en inkomsten op een rijtje gezet. Ervan uitgaande dat Wildlands beperkt open kan per 1 juni en het theater per 1 september, komt het bedrijf naar eigen zeggen 9,7 miljoen euro tekort tot en met september volgend jaar. Daarvan is twee miljoen euro gereserveerd voor onvoorziene kosten.

"We verhogen het zogeheten rekening courant krediet van 7,5 miljoen euro naar 13 miljoen euro. Dat betekent dat Wildlands en het Atlas Theater 5,5 miljoen euro extra rood mogen staan bij de gemeente." Hoe de verdeling tussen het theater en de dierentuin precies is, is niet bekend. "Ze delen ook veel personeel, dat zit allemaal met elkaar verstrengeld."

Daarnaast hoeft Wildlands tot en met juni 2021 de leningen niet af te lossen. Dit gaat om een bedrag van 1,5 miljoen euro.

Lonen kunnen betaald worden

De subsidie voor het Atlas Theater van 890.000 euro wordt van oktober naar augustus gehaald. "Zo kunnen ze de lonen door blijven betalen", zegt wethouder Robert Kleine van cultuur. "Er zijn vijftig voorstellingen geschrapt of verplaatst. Dan heb je het over zo'n 17.000 tickets."

De gemeente Emmen heeft een bedrag van 67 miljoen euro aan leningen aan het bedrijf Wildlands Adventure Zoo open staan. "Op het moment dat we Wildlands en het Atlas Theater niet de helpende hand bieden, komt ons financieel belang in gevaar." Daarmee bedoelt de wethouder dat het negatieve gevolgen heeft voor de gemeente als Wildlands Adventure Zoo B.V. failliet gaat.

'Beslissen in onzekerheid'

"Het is wel beslissen in onzekerheid", vervolgt Otter. "Maar we willen een beetje voorkomen dat we iedere maand weer een ander besluit moeten nemen. Zo krijgen Wildlands en het Atlas Theater rust in de tent en hebben we het tot medio volgend jaar financieel goed uitgelijnd."

Voorwaarde aan het gemeentelijk besluit is wel dat het bedrag van 2 miljoen euro, met name voor de huur, erfpacht en gemeentelijke belastingen, waar eind vorige maand uitstel van betaling voor is gegeven, wel terugbetaald wordt. Mocht Wildlands steun krijgen vanuit het Rijk, dan wil de gemeente dit geld ook direct hebben. "De attractieparken hebben gezamenlijk een claim neergelegd. Het is nog niet zeker of ze dat geld krijgen. Maar dan moeten ze dat teruggeven aan ons", besluit Otter.

De gemeenteraad praat op 28 mei over de miljoenen voor Wildlands en het Atlas Theater.

Lees ook: