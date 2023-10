Hier wonen de meeste orgaandonoren van Drenthe

Vooral jongeren geen bezwaar tegen donatie

Vooral jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar hebben nog niet in het Donorregister laten weten of ze orgaandonor willen zijn of niet. 38 procent van die groep heeft geen keuze ingevuld en staat daar nu geregistreerd als "geen bezwaar tegen orgaandonatie". In de groep 25 tot 35-jarigen geldt dat voor 31 procent, becijfert het CBS. Van de volwassenen die in een ander land zijn geboren heeft bijna 40 procent geen keuze over orgaandonatie aangegeven in het Donorregister. Dat is bijna twee keer zoveel als onder personen die in Nederland zijn geboren.