Geld voor speelplek Gasselternijveenschemond en dorpshuis Gieterveen uit windmolenpot

Vier projecten in de dorpen van het windmolengebied in het veenkoloniale deel van de gemeente Aa en Hunze krijgen samen ruim 72.000 euro uitgekeerd. Het gaat om twee kleinschalige projecten in Nieuwediep, eentje in Gieterveen en één in Gasselternijveenschemond.

De financiële steun is toegewezen door de Stichting Gebiedsfonds Oostermoer die over de windmolenpot waakt. Het is de derde keer dat deze stichting geld uitkeert aan dorpsinitiatieven.

Voetbalkooi en overkapping dorpshuis

Het hoogste bedrag, bijna 44.000 euro, is bestemd voor het opwaarderen van de speelplaats in Gasselternijveenschemond aan de J.H. Kruitstraat. Er komen een voetbalkooi en een pingpongtafel op de speelplek.

Ook het dorpshuis Ous Hoes in Gieterveen wordt dit keer goed bedeeld uit de windmolencompensatiepot. Voor het aanbrengen van een overkapping en openslaande deuren krijgt het dorpshuis bijna 20.000 euro. Voor Nieuwediep is er geld voor twee kleinschalige dorpsprojecten. Voor het opknappen van de jeu de boules-baan achter het dorpshuis ligt ruim 5600 euro klaar. En voor een snoeiproject van de perenbomen langs de weg in Nieuwediep is dat 3250 euro.

1,8 miljoen in pot voor 10 jaar

Via het Gebiedsfonds Oostermoer worden plannen en projecten gesteund die de leefbaarheid in de dorpen verbeteren of de duurzaamheid bevorderen. Het fonds is gevoed met geld van de gemeente Aa en Hunze, de provincie Drenthe, het ministerie van Economische Zaken en het Windpark De Drentse Monden Oostermoer (DMO), ter compensatie van de windmolens in het veenkoloniale gebied. Het windpark DMO telt 45 windturbines, waarvan er 22 op grondgebied van Aa en Hunze staan, het gebied Oostermoer.