Vier verdachten groot drugsonderzoek blijven langer vastzitten

Vier mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij illegale handel in drugs en vuurwerk in Noord-Nederland blijven langer vastzitten. De mannen uit Friesland en Groningen worden ook verdacht van witwassen.

De vier verdachten zitten in beperkingen. Ze mogen dan alleen met hun advocaat of iemand van justitie praten.

Tien aanhoudingen

In een boerderij aan de Hoofdweg in Bovensmilde deed de politie begin oktober een inval. De inval was onderdeel van een groot ondermijningsonderzoek in Noord-Nederland. Ondermijning is wanneer de grenzen tussen de bovenwereld en onderwereld vervagen. Deze ondermijningsonderzoeken zijn gericht op georganiseerde criminaliteit in soft- en harddrugs, vuurwerkhandel en witwassen.