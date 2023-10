Lapjes en Liefde: kleding van dierbaren worden troostrijke dekens en knuffels

Velen hebben het wel op zolder staan: een doos met kleding van iemand die ons dierbaar was, maar er niet meer is. Een vader, een echtgenote. Moeilijk om afstand van te nemen, omdat het een van de weinig tastbare dingen is die we nog hebben. Wat doen we er mee?

Petra Poorts uit Emmen heeft daar iets op bedacht. Zij maakt van het verweesde textiel fraaie herinneringsdekens. Of een knuffel. Met naald en draad ontstaat er een stukje troost, een blijvende herinnering aan diegene die er niet meer is.

Petra: "De dood is verdrietig genoeg. Dan is het toch mooi dat je er een positieve draai aan kunt geven?"

Met vaste hand dirigeert Petra Poorts de lapjes stof langs haar snorrende naaimachine. Ze werkt aan een grote quilt, die bestaat uit een bonte verzameling van uiteenlopende stofjes. Het clublogo van PSV is zichtbaar. Net als een karikatuur van cabaretier Jochem Myjer. Maar ook frietproducent Aviko.

De deken is bedoeld voor Tom, die momenteel vier jaar lang in Amerika verblijft, vertelt Petra. "Daar speelt hij American football. Dit hebben zijn ouders bedacht", legt ze uit, terwijl ze de naald van de machine geen seconde uit het oog verliest. Deze enorme deken is een idee van zijn ouders. Als Tom heimwee heeft, kan hij straks een stukje thuis om zich heen slaan is het idee. "Er zitten allemaal dingen in waar hij blij van wordt."

Passie

In dit geval leeft de ontvanger. Maar Lapjes en Liefde, zoals het bedrijf van Petra heet, maakt ook quilts en knuffels van spullen van mensen die overleden zijn. Ze gebruikt daarbij stukjes stof waar een leven in zit, zoals ze het zelf omschrijft.

Ze is altijd al een liefhebber van handwerken en quilten geweest, maar de opvoeding van vier kinderen maakte dat ze aanvankelijk de handen meer dan vol had. In de afgelopen jaren heeft ze haar oude liefhebberij weer opgepakt. "Het is altijd een passie van me geweest. Ik dacht, waarom maak ik daar gewoon mijn werk niet van?"

Donderslag bij heldere hemel

De inspiratie voor het antwoord op die vraag kwam voor Petra uit een onverwachte hoek. "Anderhalf jaar geleden ging ik met mijn man op vakantie naar Frankrijk. Kort daarvoor had ik al last van pijn op mijn borst. Maar dat nam ik niet zo serieus. Na de vakantie ga ik wel even naar de dokter, dacht ik toen." Na aankomst werd de pijn steeds erger, waarop het plaatselijke ziekenhuis werd opgezocht.

Petra bleek een hartinfarct te hebben gehad. Ze werd gedotterd en er werden twee stents bij haar geplaatst. "Het kwam als een donderslag bij heldere hemel." Het voorval zette haar in ieder geval aan het denken.

Overhemd

Thuis denkt ze hoe langer hoe meer na over haar leven. "Ik was werkzaam als arts in het ziekenhuis. Ik werkte op de afdeling voortplantingsgeneeskunde. Prachtig werk, maar ook heel stressvol. Dat wou ik niet meer." Inmiddels is ze keuringsarts, een baan die minder spanning geeft. En net zo belangrijk: ze kreeg meer ruimte om Lapjes en Liefde op te tuigen.