Harjan Visscher met Oranje korfballers naar halve finale WK

KORFBAL - Nederland heeft zich met groot vertoon van macht verzekerd van een plek in de halve eindstrijd van het WK in Taiwan. De ploeg van Harjan Visscher uit Nijeveen declasseerde Engeland met 36-2. Pas bij 13-0 maakten de Engelsen een punt.

Sanne van der Werff was met acht punten de topschutter voor Oranje. Alwin Out nam zes punten voor zijn rekening.

In de beginopstelling was er nog geen plek voor Visscher ingeruimd. Hij maakte na rust zijn opwachting, toen bondscoach Jan Niebeek het volledige aanvalsvak wisselde.

Oranje neemt het in de halve finale op tegen Tsjechië, dat Duitsland verrassend met 20-19 versloeg. Die wedstrijd wordt om 11.30 uur Nederlandse tijd gespeeld. De finale is zondag om 7.45 uur Nederlandse tijd.

Het WK korfbal wordt sinds 1978 gehouden. Sindsdien is er elf keer om de wereldtitel gekorfbald, tien keer won Nederland. Alleen in 1991 was België in de finale te sterk.